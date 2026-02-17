Babnet   Latest update 11:39 Tunis

الرابطة المحترفة الثانية - فرحات زروق مدربا جديدا للقوافل الرياضية بقفصة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699444ef3d6460.12469721_pihmjfeqnoglk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 17 Février 2026 - 11:32 قراءة: 0 د, 38 ث
      
قال فرحات زروق أنه توصل الى اتفاق مع القوافل الرياضية بقفصة الناشطة ضمن المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم للاشراف على تدريب فريق الأكابر لبقية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وأوضح زروق لوكالة تونس افريقيا للانباء أنه سيباشر مهامه على رأس قوافل قفصة اليوم الثلاثاء استعدادا للمباراة القادمة امام مستقبل القصرين المقررة يوم السبت المقبل انطلاقا من الساعة 13.00 بمركب محمد رواشد بقفصة في اطار الجولة الثامنة عشرة.

ويأتي هذا التغيير على رأس الجهاز الفني لقوافل قفصة بعد حصول القطيعة مع المدرب عز الدين خميلة اثر الهزيمة الثقيلة أمام القلعة الرياضية 1-4 خارج القواعد يوم الاحد الفارط لحساب الجولة السابعة عشرة.
وكان زروق استهل الموسم الجاري مدربا لقوافل قفصة قبل ان يغادرها خلال شهر نوفمبر الماضي.
وتحتل قوافل قفصة المركز السادس للمجموعة الثانية برصيد 23 نقطة.

