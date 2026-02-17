انعقاد الدورة 15 لصالون المشاريع السكنية من 11 إلى 13 جوان 2026

يحتضن، قصر المؤتمرات، بالعاصمة الدورة الـ15 لصالون المشاريع السكنية والتمويل والتجهيز بالمصاعد (برو ايمو)، وذلك من 11 إلى 13 جوان.ويعد الصالون الحدث الرئيسي والأبرز في قطاع العقار بتونس، حيث يجمع تحت فضاء واحد، أبرز الفاعلين في مجال الترويج العقاري والتمويل وتجهيز المصاعد، ويوفر فرصة فريدة لعرض مشاريع السكن الجديدة، بما في ذلك مشاريع السكن الأول، والمنتجات والخدمات المرتبطة بالقطاع.ويهدف الصالون إلى تقديم عرض متنوع يشمل مشاريع سكنية حديثة ومبتكرة وحلول تمويل عقاري ميسرة وخدمات والتجهيز (بما في ذلك المصاعد) علاوة على تقديم استشارات ومقترحات لمواجهة التحديات الرئيسية في القطاع، خاصة ارتفاع تكاليف البناء وأسعار السكن.ويمثل هذا الصالون فرصة هامة للمهنيين والمواطنين على حد سواء، للاطلاع على آخر التطورات في سوق العقار التونسي وتسهيل التواصل بين العارضين والزوار واستكشاف حلول عملية لتطوير القطاع وتعزيز القدرة الشرائية.