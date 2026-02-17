عرض الاستراتيجية المندمجة لتهيئة ضفاف بحيرة السيجومي

انعقدت، أمس الاثنين بقصر بلدية تونس بالقصبة، جلسة عمل بإشراف سماح دلدول، المكلفة بتسيير بلدية تونس، خُصّصت لعرضوتهدف هذه الاستراتيجية، التي أنجزها مكتب دراسات بالشراكة مع وزارة التجهيز والإسكان، إلى تحويل المنطقة إلىيوازن بين الحفاظ على الطابع البيئي للمنطقة الرطبة وحمايتها وتطهيرها من النفايات ومخلّفات البناء، إلى جانب تعزيز الارتباط الحضري الإيجابي مع الأحياء المجاورة، مع إمكانية إحداث فضاءات خضراء ومناطق عيش مستدامة.وحضر الجلسة ممثلون عن وزارة التجهيز والإسكان، وممثل عن مكتب الدراسات، ورئيس المجلس الجهوي، وأعضاء المجالس المحلية، وإطارات بلدية، إلى جانب معتمدي الحرارية والسيجومي والوردية.وكان وزير التجهيز والإسكان، صلاح الزواري، قد أعلن يوم 24 جوان 2025 عن الشروع في دراسة الجدوى لإنجاز مشروع تثمين منطقة سبخة السيجومي، وذلك في إطار هبة بقيمة 3 ملايين دينار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وأكد، في تصريح سابق، أنه تم إعطاء الإذن لمكتب الدراسات للانطلاق رسميًا في الدراسة التي تمتد على مدى 24 شهرًا.وشملت المرحلة الأولى من المشروع أربعة محاور كبرى، تتمثل في:لحماية المناطق السكنية المجاورة.التي كانت تلوث محيط البحيرة.لضمان نظافة المياه المتأتية من تصريف مياه الأمطار.على مساحة تُقدّر بـ700 هكتار كمجال حضري مندمج.