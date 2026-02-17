Babnet   Latest update 11:39 Tunis

عرض الاستراتيجية المندمجة لتهيئة ضفاف بحيرة السيجومي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/628e83b1630fc6.27639507_qmkgoejhlnpif.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 17 Février 2026 - 11:25
      
انعقدت، أمس الاثنين بقصر بلدية تونس بالقصبة، جلسة عمل بإشراف سماح دلدول، المكلفة بتسيير بلدية تونس، خُصّصت لعرض الاستراتيجية المندمجة لتطوير وتهيئة ضفاف بحيرة السيجومي (سبخة السيجومي).

وتهدف هذه الاستراتيجية، التي أنجزها مكتب دراسات بالشراكة مع وزارة التجهيز والإسكان، إلى تحويل المنطقة إلى فضاء حضري مندمج وعصري يوازن بين الحفاظ على الطابع البيئي للمنطقة الرطبة وحمايتها وتطهيرها من النفايات ومخلّفات البناء، إلى جانب تعزيز الارتباط الحضري الإيجابي مع الأحياء المجاورة، مع إمكانية إحداث فضاءات خضراء ومناطق عيش مستدامة.


وحضر الجلسة ممثلون عن وزارة التجهيز والإسكان، وممثل عن مكتب الدراسات، ورئيس المجلس الجهوي، وأعضاء المجالس المحلية، وإطارات بلدية، إلى جانب معتمدي الحرارية والسيجومي والوردية.


وكان وزير التجهيز والإسكان، صلاح الزواري، قد أعلن يوم 24 جوان 2025 عن الشروع في دراسة الجدوى لإنجاز مشروع تثمين منطقة سبخة السيجومي، وذلك في إطار هبة بقيمة 3 ملايين دينار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وأكد، في تصريح سابق، أنه تم إعطاء الإذن لمكتب الدراسات للانطلاق رسميًا في الدراسة التي تمتد على مدى 24 شهرًا.

وشملت المرحلة الأولى من المشروع أربعة محاور كبرى، تتمثل في:

* تنقية المياه وتوسعة طاقة تصريف مياه الأمطار لحماية المناطق السكنية المجاورة.
* معالجة المصبات العشوائية القديمة التي كانت تلوث محيط البحيرة.
* إحداث منشآت مائية جديدة لضمان نظافة المياه المتأتية من تصريف مياه الأمطار.
* تهيئة ضفاف البحيرة على مساحة تُقدّر بـ700 هكتار كمجال حضري مندمج.
