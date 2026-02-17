Babnet   Latest update 11:05 Tunis

متابعة تنفيذ مشروع " شمس" لدعم الطاقة الشمسية الفولطاضوئية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة "

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69942c87c00f62.34050772_oqjfgpneikmhl.jpg width=100 align=left border=0>
Pixabay
Bookmark article    Publié le Mardi 17 Février 2026 - 09:49 قراءة: 0 د, 55 ث
      
نظمت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، يوم أمس الاثنين، ورشة عمل لمتابعة تنفيذ مشروع "شمس" لدعم الطاقة الشمسية الفولطاضوئية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة"

وقد أشرف على هذه الورشة نافع البكاري مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، بحضور ممثلي البنك الإفريقي للتنمية جلال شبشوب ومونوجيت بال وسهام بكوش الى جانب ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط والشركة التونسية للكهرباء والغاز وممثلي القطاع البنكي والغرف المهنية وثلة من اطارات الوكالة


وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد نافع البكاري، أن مشروع «شمس» يندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي ويهدف هذا المشروع الممول من قبل البنك الإفريقي للتنمية والذي يتم تنفيذه من قبل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، إلى تعزيز استعمال الطاقة الشمسية الفولطاضوئية للإنتاج الذاتي للكهرباء داخل المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية، من خلال تيسير وتطوير آليات التمويل عبر منصة رقمية تقدم حلول استثمارية ملائمة.


ويأتي المشروع في سياق الصعوبات التي تواجهها نحو 870 ألف مؤسسة صغرى ومتوسطة في تونس، خاصة محدودية القروض طويلة المدى وارتفاع كلفة الضمانات والتمويل.

وقد خصصت الورشة لتقديم اهداف المشروع ومكوناته ، كما مثّلت فرصة لتبادل المقترحات والآراء بين مختلف المتدخلين والشركاء، بما يعزّز التعاون ويساهم في حسن تنفيذ المشروع
