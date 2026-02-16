Babnet   Latest update 19:26 Tunis

عرض مشروع الخطة التنفيذية للاعداد والتأهيل للحياة الزوجية في جلسة عمل بوزارة الاسرة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69935b72855836.71170463_poekfnhmjliqg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 16 Février 2026 - 19:10
      
خصّصت جلسة عمل للجنة قيادة الخطة التنفيذيّة للإعداد والتأهيل للحياة الزوجيّة، اليوم الاثنين بمقر وزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، لعرض مشروع الخطة التنفيذيّة ومناقشة خطوطها العريضة ومحاورها وأهدافها.

وتدارس المشاركون في جلسة العمل، التي جرت بإشراف وزيرة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، وحضور ممثلي الوزارات ذات العلاقة، آليات توسيع الشرائح المستهدفة وتعزيز دور الخطّة في ترسيخ القيم الأسريّة عند الناشئة إلى جانب الاعتماد على الحملات التحسيسيّة ذات الرسائل الترغيبيّة والجاذبة.


وتهدف الخطة التنفيذيّة للإعداد والتأهيل للحياة الزوجيّة إلى تعزيز معارف المقبلين على الزواج حول مكانة الأسرة والقيم التي ترتكز عليها، وتمكين المقبلين على الزواج من اكتساب الكفاءات اللازمة للاضطلاع بمختلف الأدوار الموكلة لهم لإدارة الأسرة والتصرف في مواردها وتأهيلهم لحسن تربية النشء وتصور مشروع حياة القرينين، وفق بلاغ لوزارة الأسرة.
.

كما ترمي هذه الخطة إلى ترسيخ ثقافة التواصل الجيد والصحة الجسدية والنفسية لدى المقبلين على الزواج ومساعدة المقبلين على الزواج على مجابهة نفقات الزواج.

وتشمل مكوّنات الخطّة التوعية والتكوين والإحاطة والمرافقة والدعم وتستهدف فئات واسعة وخاصة من الشباب المقبلين على الزواج والأسر الشابة، وفق ما أفادت به وزيرة الاسرة، في كلمة لها احتفاء باليوم الوطني للاسرة في ديسمبر 2025، قدمت فيها ملامح مشروع الخطة التنفيذيّة للإعداد والتأهيل للحياة الزوجية والأسرية التي انطلقت الوزارة في بلورتها وفق مقاربة تشاركيّة في سياق تحولات ديموغرافيّة للحدّ من التفكّك الأسري وتقليص تداعياته.
