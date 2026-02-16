Babnet   Latest update 19:26 Tunis

وزير الصحة يؤكد ضرورة استكمال الاجراءات لتسريع استغلال وحدات الطب الانجابي بمستشفيين جامعيين بصفاقس والمنستير

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699358fcf3a657.59172849_fipjhogklqenm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 16 Février 2026 - 18:50
      
أكّد وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، اليوم الاثنين، خلال جلسة عمل، جمعته بمقر الوزارة، بأعضاء اللجنة الوطنية للطبّ الإنجابي وممثلي الإطارات الطبية والفنية المعنية، على ضرورة التسريع في استكمال الإجراءات لمباشرة استغلال وحدات الطبّ الإنجابي بكل من المستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس والمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، حسب بلاغ صادر عن الوزارة.

وأبرز الفرجاني خلال الجلسة التي خصصت لمتابعة ملف دعم الصحة الإنجابية وتسريع تطوير خدمات الطبّ الإنجابي وتقريبها من كافة المواطنين، ضرورة مواصلة تنفيذ جملة الإجراءات الرامية إلى دعم وتجهيز وحدات الطبّ الإنجابي وتحسين جودة الخدمات وسلامة المسارات العلاجية وضمان تكافؤ الفرص في النفاذ إلى العلاج بين الجهات ودعم تكوين الإطارات الطبية وشبه الطبية في هذا الاختصاص.


واعتبر أنّ إرساء السجلّ الإلكتروني الوطني للطبّ الإنجابي يمثّل خطوة نوعية نحو تحسين المتابعة الطبية وتوفير معطيات دقيقة تساعد على نجاعة التدخّل ودعم التخطيط الصحي واتخاذ القرار على أسس علمية.
