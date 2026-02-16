Babnet   Latest update 19:26 Tunis

الرابطة الاولى: الحكم وليد المنصري يدير مباراة مستقبل سليمان و الترجي الرياضي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6993579b73f362.24131866_eflihmqonkpgj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 16 Février 2026 - 18:40
      
قررت الادارة الوطنية للتحكيم تعيين الحكم وليد المنصري لادارة مباراة مستقبل سليمان و الترجي الرياضي المؤجلة لحساب الجولة التاسعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم والتي سيحتضنها ملعب بوجمعة الكميتي بباجة يوم الثلاثاء 17 فيفري الجاري انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا.
واسندت مهمة حكم تقنية الفيديو المساعد "الفار" لاسامة بن اسحاق.
يذكر ان الترجي الرياضي يمتلك 40 نقطة محتلا المرتبة الثالثة مؤقتا بينما يقبع مستقبل سليمان المركز الاخير في جدول الترتيب العام للبطولة ب13 نقطة.

