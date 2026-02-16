Babnet   Latest update 18:12 Tunis

بطولة الرابطة الثانية: برنامج الجولة 18

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6448bb4e7cbb67.39573619_lpgoehimkqjfn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 16 Février 2026 - 17:57 قراءة: 0 د, 52 ث
      
تدور مباريات الجولة الثامنة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم يومي السبت 21 والأحد 22 فيفري 2026، انطلاقًا من الساعة الواحدة ظهرًا (13:00)، وفق البرنامج التالي:

السبت 21 فيفري 2026

المجموعة الثانية

ملعب فرحات حشاد بأريانة
جمعية أريانة – الملعب القابسي


الملعب الاصطناعي المرداسي بجندوبة
جندوبة الرياضية – هلال الرديف

ملعب المكنين
سبورتينغ المكنين – القلعة الرياضية

ملعب سيدي بوزيد
أولمبيك سيدي بوزيد – نسر جلمة

ملعب بوشمة
أمل بوشمة – تقدم ساقية الداير

ملعب قفصة
قوافل قفصة – مستقبل القصرين

الأحد 22 فيفري 2026

المجموعة الثانية

ملعب قربة
النادي القربي – اتحاد قصور الساف

المجموعة الأولى

ملعب يحدد لاحقًا
سبورتينغ بن عروس – بعث بوحجلة

ملعب حمام الأنف
نادي حمام الأنف – هلال مساكن

ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة
الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – كوكب عقارب

ملعب حمام سوسة
أمل حمام سوسة – جمعية مقرين

ملعب أحمد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية – اتحاد بوسالم

ملعب 2 مارس بصفاقس
محيط قرقنة – سكك الحديد الصفاقسي

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
اتحاد تطاوين – هلال الشابة
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323772

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 16 فيفري 2026 | 28 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:29
18:03
15:34
12:40
07:07
05:40
الرطــوبة:
% 63
Babnet
Babnet17°
17° Babnet
الــرياح:
8.23 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-12
16°-12
20°-9
20°-11
13°-8
  • Avoirs en devises 25246,2
  • (16/02)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,38492 DT
  • (16/02)
  • 1 $ = 2,86875 DT
  • Solde Compte du Trésor     (13/02)     1325,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (13/02)   27408 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:12 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>