بطولة الرابطة الثانية: برنامج الجولة 18
تدور مباريات الجولة الثامنة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم يومي السبت 21 والأحد 22 فيفري 2026، انطلاقًا من الساعة الواحدة ظهرًا (13:00)، وفق البرنامج التالي:
السبت 21 فيفري 2026
المجموعة الثانيةملعب فرحات حشاد بأريانة
جمعية أريانة – الملعب القابسي
الملعب الاصطناعي المرداسي بجندوبة
جندوبة الرياضية – هلال الرديف
ملعب المكنين
سبورتينغ المكنين – القلعة الرياضية
ملعب سيدي بوزيد
أولمبيك سيدي بوزيد – نسر جلمة
ملعب بوشمة
أمل بوشمة – تقدم ساقية الداير
ملعب قفصة
قوافل قفصة – مستقبل القصرين
الأحد 22 فيفري 2026
المجموعة الثانيةملعب قربة
النادي القربي – اتحاد قصور الساف
المجموعة الأولىملعب يحدد لاحقًا
سبورتينغ بن عروس – بعث بوحجلة
ملعب حمام الأنف
نادي حمام الأنف – هلال مساكن
ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة
الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – كوكب عقارب
ملعب حمام سوسة
أمل حمام سوسة – جمعية مقرين
ملعب أحمد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية – اتحاد بوسالم
ملعب 2 مارس بصفاقس
محيط قرقنة – سكك الحديد الصفاقسي
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
اتحاد تطاوين – هلال الشابة
السبت 21 فيفري 2026
المجموعة الثانيةملعب فرحات حشاد بأريانة
جمعية أريانة – الملعب القابسي
الملعب الاصطناعي المرداسي بجندوبة
جندوبة الرياضية – هلال الرديف
ملعب المكنين
سبورتينغ المكنين – القلعة الرياضية
ملعب سيدي بوزيد
أولمبيك سيدي بوزيد – نسر جلمة
ملعب بوشمة
أمل بوشمة – تقدم ساقية الداير
ملعب قفصة
قوافل قفصة – مستقبل القصرين
الأحد 22 فيفري 2026
المجموعة الثانيةملعب قربة
النادي القربي – اتحاد قصور الساف
المجموعة الأولىملعب يحدد لاحقًا
سبورتينغ بن عروس – بعث بوحجلة
ملعب حمام الأنف
نادي حمام الأنف – هلال مساكن
ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة
الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – كوكب عقارب
ملعب حمام سوسة
أمل حمام سوسة – جمعية مقرين
ملعب أحمد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية – اتحاد بوسالم
ملعب 2 مارس بصفاقس
محيط قرقنة – سكك الحديد الصفاقسي
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
اتحاد تطاوين – هلال الشابة
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323772