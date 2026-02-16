بطولة الرابطة الثانية: برنامج الجولة 18

السبت 21 فيفري 2026





تدور مباريات الجولة الثامنة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم يومي السبت 21 والأحد 22 فيفري 2026، انطلاقًا من الساعة الواحدة ظهرًا (13:00)، وفق البرنامج التالي:جمعية أريانة – الملعب القابسيجندوبة الرياضية – هلال الرديفسبورتينغ المكنين – القلعة الرياضيةأولمبيك سيدي بوزيد – نسر جلمةأمل بوشمة – تقدم ساقية الدايرقوافل قفصة – مستقبل القصرينالنادي القربي – اتحاد قصور السافسبورتينغ بن عروس – بعث بوحجلةنادي حمام الأنف – هلال مساكنالملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – كوكب عقاربأمل حمام سوسة – جمعية مقرينمكارم المهدية – اتحاد بوسالممحيط قرقنة – سكك الحديد الصفاقسياتحاد تطاوين – هلال الشابة