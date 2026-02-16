باجة: المستثمرون في القطاع الفلاحي يستعرضون مشاغلهم واشكالياتهم في يوم للابواب المفتوحة لدفع المبادرة الخاصة في المجال الفلاحي

استعرض عدد من المستثمرين في القطاع الفلاحي خلال يوم الأبواب المفتوحة لدفع المبادرة الخاصة في المجال الفلاحي، الذى نظمته اليوم الاثنين وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بمقر ولاية باجة، مشاغلهم واشكالياتهم العقارية او الإدارية او المالية، وذلك بحضور الهياكل والإدارات والبنوك المعنية ومنها الإدارة الجهوية لاملاك الدولة والشؤون العقارية ومراكز التكوين في القطاع الفلاحي ومركز الاعمال والبنك التونسي للتضامن.واكد لزهر الكوكي المدير الجهوى لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، ان يوم الأبواب المفتوحة يستهدف خاصة المستثمرين في القطاع الفلاحي الذين يواجهون صعوبات وأصحاب أفكار المشاريع في الفلاحة، لحل الإشكاليات المرصودة، واعلن ان هذا اللقاء سينتظم بصفة دورية كل 6 اشهر بحضور كل الإدارات المعنية بالاستثمار الفلاحي.وقدّر انّ اهم الإشكاليات التي تعطل الاستثمار الفلاحي، مشكل الأراضي الفلاحية غير المسجلة خاصة بنفزة وقبلاط وتاخر التمويل واشكالية الماء، معتبرا ان الامطار خلال الموسم الحالي والموسم المنقضي قد مكنت من تحسين نوايا الاستثمار الفلاحي، حيث ارتفع عدد المشاريع الفلاحية بنسبة لا تقل عن 20 بالمائة سنة 2025 مقارنة بسنة 2024 لتبلغ 108 مشاريع بقيمة 25 مليون دينار.واكد عدد من المستثمرين الشبان لصحفية "وات" وهم نعيم الكوكي صاحب مشروع تربية ابقار، وسوار الكوكي صاحبة مشروع لتربية الابقار وسيماء بن يوسف صاحبة مشروع للفلاحة المندمجة والزراعات الكبرى وصبري ماكنى صاحب مشروع لتربية النحل، انهم يواجهون إشكاليات تتعلق خاصة بالحصول على القروض وبطء الإجراءات الإدارية، معتبرين ان حل جل الإشكاليات على مستوى وطنى وليس جهوى.وتندرج تظاهرة "أيام الأبواب المفتوحة" التي تنظمها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بعدد من الولايات التونسية بهدف مرافقة الباعثين والاحاطة بهم وتقديم الارشادات الضرورية لفائدتهم والاجابة عن استفساراتهم والاصغاء الى مشاغلهم والعمل على إيجاد حلول لها إضافة التعريف بعدد من فرص الاستثمار.