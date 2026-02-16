Babnet   Latest update 14:39 Tunis

T.T.N lance la plateforme d’adhésion en ligne au Projet National de la Facture électronique « ELFATOORA »

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699310c3781512.19624695_ojiglkhepnqmf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 16 Février 2026 - 11:40 Lecture 0 min, 30 sec
      
Dans le cadre du Projet National de la Facture Électronique « ELFATOORA », et dans un souci de simplification des démarches d’adhésion, TUNISIE TRADENET annonce le lancement officiel de la plateforme d’adhésion en ligne, à compter du 15 février 2026, accessible via le lien suivant :

👉 https://adhesion.elfatoora.tn


À l’issue de l’inscription en ligne, un récépissé électronique, comportant une référence unique, sera automatiquement mis à la disposition de chaque adhérent au niveau de son « Espace Client ».


Cette initiative vise à faciliter l’accès au dispositif de la facturation électronique et à accompagner les opérateurs économiques dans leur processus de digitalisation.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323757

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 16 فيفري 2026 | 28 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:29
18:03
15:34
12:40
07:07
05:40
الرطــوبة:
% 63
Babnet
Babnet18°
18° Babnet
الــرياح:
8.75 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-12
16°-12
20°-9
20°-11
13°-8
  • Avoirs en devises 25343,5
  • (13/02)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,38490 DT
  • (13/02)
  • 1 $ = 2,85737 DT
  • Solde Compte du Trésor     (13/02)     1325,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (13/02)   27408 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:39 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>