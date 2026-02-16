T.T.N lance la plateforme d’adhésion en ligne au Projet National de la Facture électronique « ELFATOORA »
Dans le cadre du Projet National de la Facture Électronique « ELFATOORA », et dans un souci de simplification des démarches d’adhésion, TUNISIE TRADENET annonce le lancement officiel de la plateforme d’adhésion en ligne, à compter du 15 février 2026, accessible via le lien suivant :
👉 https://adhesion.elfatoora.tn
À l’issue de l’inscription en ligne, un récépissé électronique, comportant une référence unique, sera automatiquement mis à la disposition de chaque adhérent au niveau de son « Espace Client ».
Cette initiative vise à faciliter l’accès au dispositif de la facturation électronique et à accompagner les opérateurs économiques dans leur processus de digitalisation.
👉 https://adhesion.elfatoora.tn
À l’issue de l’inscription en ligne, un récépissé électronique, comportant une référence unique, sera automatiquement mis à la disposition de chaque adhérent au niveau de son « Espace Client ».
Cette initiative vise à faciliter l’accès au dispositif de la facturation électronique et à accompagner les opérateurs économiques dans leur processus de digitalisation.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323757