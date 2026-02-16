تونس تشارك من 16 الى 21 فيفري في بطولة افريقيا للاصناف الشابة في المبارزة

يشارك المنتخب التونسي للمبارزة في بطولة افريقيا للأصناف الشابة (أداني ودنيوات وأصاغر وصغريات وأواسط وسطيات) التي ستقام بالعاصمة السنيغالية داكار انطلاقا من اليوم الاثنين الى غاية 21 فيفري الجاري.وستكون المبارزة التونسية ممثلة في هذا الموعد القاري ب18 لاعبا يشاركون في مسابقات الفردي والفرق لكافة الأسلحة (سابر وايبي وفلوري).ويشرف على تدريب المنتخب التونسي الطاقم الفني المتألف من الثلاثي صهيب السكراني وسفيان خليل وزهير الطرخاني.