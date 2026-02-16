استهلاك المواد البترولية يرتفع بـ3 بالمائة خلال سنة 2025
كشف المرصد الوطني للطاقة والمناجم، في نشرية الوضع الطاقي لشهر ديسمبر 2025، أن استهلاك المواد البترولية خلال سنة 2025 سجّل ارتفاعًا بنسبة 3 بالمائة مقارنة بسنة 2024.
وأبرزت النشرية أن:
* استهلاك البنزين ارتفع بنسبة 8 بالمائة.
* استهلاك كيروزان الطيران زاد بنسبة 10 بالمائة.
* في المقابل، تراجع استهلاك الفيول بنسبة 16 بالمائة خلال الفترة ذاتها.
كما شهد استهلاك فحم البترول انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة، في حين ارتفع استهلاك غاز البترول المسال بنسبة 9 بالمائة.
الطلب على الغاز الطبيعي
بلغ الطلب على الغاز الطبيعي خلال سنة 2025 حوالي 4,9 مليون طن مكافئ نفط، مسجلًا زيادة بنسبة 10 بالمائة مقارنة بسنة 2024.
وسجّل الطلب على الغاز الطبيعي الموجّه لإنتاج الكهرباء ارتفاعًا بنسبة 12 بالمائة، علما أن حصة هذا الاستخدام تمثل نحو 72 بالمائة من إجمالي الطلب.
وفي بقية القطاعات، ارتفع استهلاك الغاز بنسبة 5 بالمائة خلال سنة 2025 مقارنة بالسنة السابقة، وفق المعطيات ذاتها.
