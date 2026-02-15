Babnet   Latest update 20:07 Tunis

تنفيذ عمليات امنية لمكافحة الاحتكار والمضاربة والترفيع المفتعل للاسعار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699211315f5c62.74820972_gijelokpqmhfn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 15 Février 2026 - 19:29 قراءة: 0 د, 50 ث
      
أفادت الإدارة العامة للأمن العمومي، في بلاغ أصدرته اليوم الأحد، بأن وحدات أمنية نفذت عمليات ميدانية شملت مخازن التبريد العشوائية والمسالخ المخالفة للقانون وأسواق الجملة والتفصيل بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الدولة.

وتندرج هذه العمليات، وفق ذات البلاغ، في إطار مكافحة الاحتكار والمضاربة والترفيع المفتعل في الأسعار وتجاوز مسالك التوزيع القانونية.


وقد أسفرت الحملات عن تحرير 63 محضرا اقتصاديا وعدليا و16 مخالفة صحية، مع تقديم 13 شخصا إلى القضاء.


كما تم حجز كميات متفاوتة من المواد الغذائية واللحوم غير الصالحة للاستهلاك، إضافة إلى منتجات معروضة بأسعار مشطة ومروجة عبر مسالك توزيع غير قانونية.

وقدرت الكميات المحجوزة ب 1٫143 طن تفاح و1٫715 طن من التمور و250 كغ من البطاطا و337 كغ و700 حزمة خضر ورقية و 128 كغ موز و 6٫5 طن بصل و 5 اطنان قرع أحمر و60 كغ برتقال و74 كغ غلال البحر.

وأكدت الإدارة العامة للأمن العمومي أن هذه العمليات لن تكون ظرفية، بل تندرج ضمن مجهود متواصل لتجسيد حرص الدولة على ضمان استمرارية تزويد السوق وتعديل الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
