تطاوين: فريق طبّي مشترك من المستشفى الجهوي بتطاوين ونادي البصر يؤمن حملة لجراحة الماء الأبيض بالعين لفائدة 100 منتفع

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/hopitaltataouineeeeee.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 15 Février 2026 - 19:31 قراءة: 0 د, 39 ث
      
في إطار النهوض بصحة البصر، نظّمت الادارة الجهوية للصحة بتطاوين، أمس السبت وأوّل أمس الجمعة، بالمستشفى الجهوي بتطاوين، حملة لجراحة الماء الأبيض بالعين، أمّنها ثلة من الإطارات الطبية وشبه الطبية بالمستشفى ومن نادي البصر تونس لفائدة 100 منتفع.
وانتظمت الحملة بالتعاون مع كلّ من جمعية العون المباشر، ونادي البصر، وجمعية غمراسن للتواصل، وجمعية تونس الخير، وفق ما أوردته الادارة الجهوية للصحةعلى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" اليوم الأحد.
بدوره، أعلن نادي البصر عن هذه  الحملة، التي حملت شعار "معًا نعيد النور لمن ينتظرونه"، وأوضح أنّه تم اختيار المستفيدين منها اعتمادًا على قوائم الانتظار الرسمية بقسم العيون بالمستشفى الجهوي بتطاوين، ضمانًا للشفافية وترتيب الأولويات حسب الحالة الطبية.

وأكّدأن العمليات تنجز في إطار شراكة بين الفريق الجراحي لقسم العيون بالمستشفى الجهوي بتطاوين، وأطباء نادي البصر، والفريق شبه الطبي للنادي، بما يضمن جودة التدخل واستمرارية المتابعة داخل المؤسسة الاستشفائية.
