- نهضة بركان المغربي بقيادة مدربه معين الشعباني يتأهل إلى ربع نهائي رابطة الأبطال الإفريقية عقب فوزه على ريفرز يونايتد النيجيري 3-صفر

ملخص المباراة



نهضة بركان إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على ريفرز يونايتد بثلاثية نظيفة 🇲🇦#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/SFb6G67caO — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) February 14, 2026

تأهل فريق نهضة بركان المغربي بقيادة مدربه التونسي معين الشعباني إلى ربع نهائي رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه ريفرز يونايتد النيجيري بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت على أرضية الملعب البلدي ببركان لحساب الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الاولى لهذه المسابقة القارية.وجاءت الاهداف بواسطة يوسف مهري في الدقيقة 38 وبول باسين في الدقيقتين 43 و53.ولحساب المجموعة ذاتها، تغلب بيراميدز االمصري حامل اللقب الذي ضمن من قبل ترشحه الى دور الثمانية على باور ديناموس الزامبي 3-1.وتصدر بيراميدز جدول ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة متبوعا بنهضة بركان صاحب المركز الثاني ب10 نقاط فيما حل باور ديناموس ثالثا بـ7 نقاط وريفرز يونايتد رابعا بنقطة واحدة.