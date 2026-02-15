أمسية احتفالية للترويج للوجهة التونسية في السوق المجرية

انتظمت، مؤخرا، أمسية احتفالية، للترويج لوجهة تونس في السوق المجرية، وذلك بمشاركة الديوان الوطني التونسي للسياحة.وقد شهد هذا الحدث، الذي انتظم في اطار دعم الثقة في الوجهة التونسية وتعزيز حضورها بالمجر، حضور منظمي رحلات بالمجر وقرابة 200 وكيل أسفار مجري مختصون في الترويج للوجهة التونسية.ووفق ما جاء على صفحة الديوان على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، فقد تم خلال هذه الامسية تسليط الضوء بشكل "مميز على ما تزخر به تونس من مقومات سياحية متنوعة وتجارب فريدة".ومثلت هذه التظاهرة فرصة لمزيد تعزيز الشراكات في المجال بين تونس والمجر واستعراض المنتوج السياحي الوطني والتأكيد على مكانة تونس كوجهة مفضلة لدى السوق المجرية، لا سيما مع تنامي الاهتمام بالعروض الشاطئية والصحراوية والثقافية، وفق ذات المصدر.وللاشارة فان عدد السياح المجريين إلى تونس قد شهد ارتفاعا ملحوظا خلال سنة 2024 ليصل الى 327 ألف سائح، في المقابل لم يتجاوز عددهم سنة 2023، 195 ألفا.