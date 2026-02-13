وزير الخارجية يتحادث مع نظيره الرواندي ويلتقي الاطارت التونسية بالاتحاد الإفريقي

تحادث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي مع نظيره وزير الشؤون الخارجية والتعاون لرواندا أوليفيي ندانغيري، في إطار مشاركته في اجتماعات الدورة العادية 48 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، الذي تحتضنه العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 11 و12 فيفري الحالي، والتقى بالمناسبة بثلة من الإطارات والكفاءات التونسية العاملة بمختلف هياكل المنظمة.وأفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية، اليوم الجمعة، بأنّ الوزيرين تباحثا بخصوص التنسيق حول المسائل المدرجة على جدول أعمال المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، وأكّد عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين والحرص المشترك على الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي بما يتماشى مع الامكانيات والفرص المتاحة في كل من تونس ورواندا.كما تطرقا إلى سبل الاستفادة المثلى من آليات التعاون الاقتصادي في إطار الاتحاد الإفريقي ومزيد الانخراط في البرامج الهادفة إلى تحقيق الاندماج الاقتصادي بين دول القارة الإفريقية.ومثّل اللقاء، حسب البلاغ، فرصة سانحة للتأكيد على حسن الاعداد للاستحقاقات الثنائية المزمع تنظيمها في الفترة المقبلة، إلى جانب حشد الدعم والتأييد لعدد من الترشحات التونسية.والتقى الوزير اليوم الجمعة بالمناسبة ثلة من الإطارات والكفاءات التونسية العاملة بمختلف هياكل المنظمة، بحضور وزير الصحة مصطفى الفرجاني، الذي يشارك في أشغال الحوار رفيع المستوى حول التمويل الصحي والسلامة الصحية.وأكّد النفطي اعتزاز تونس بكفاءاتها في مختلف المجالات لدورهم الهام في مزيد اشعاع صورة البلاد في الخارج ولاسيما على الصعيد الإفريقي، مبرزا في هذا الإطار أهم المحطات التاريخية التي برهنت فيها تونس على عمق انتمائها الإفريقي وحرصها الدؤوب، على مزيد تعزيز العمل الإفريقي المشترك وتطوير العلاقات الثنائية مع مختلف الدول الإفريقية.كما شدّد على الحرص المتواصل لتوفير الإحاطة اللازمة لأفراد الجالية التونسية بالخارج وتحسين مختلف الخدمات القنصلية لفائدتهم ورقمنتها، مشيرا إلى مختلف المبادرات التي تمّ اتخاذها لصالحهم في هذا الصدد.