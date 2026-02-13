Babnet   Latest update 23:11 Tunis

تونس تؤكد في أشغال القمة الأفريقية الإيطالية حرصها على دعم الشراكة بين القارة الإفريقية وإيطاليا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/698f9928a00be9.75804695_gjonekimpfhlq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 13 Février 2026 - 22:34
      
أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي حرص تونس على دعم الشراكة بين القارة الإفريقية وإيطاليا من منطلق مساندتها لكل المبادرات الصادرة عن شركاء القارة والرامية لتعزيز علاقات التعاون والتضامن والمصلحة المشتركة والقائمة على أساس الاحترام والثقة المتبادلة والقطع مع آليات التعاون التقليدية، لصالح نموذج شراكة مستدامة ومتوازنة ومتبادلة المنفعة يعزز التنمية والاستقرار والازدهار المشترك.

وجدد الوزير، لدى مشاركته اليوم الجمعة بتكليف من رئيس الجمهورية في أشغال القمة الأفريقية الإيطالية الثانية التي انعقدت بالعاصمة الأثيوبيّة أديس أبابا، تأكيد تطلّع دول القارة إلى دعم جهودها لرفع التحديات التي تواجهها سواء التقليدية منها او الناشئة، حسب بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية.


وثمن الوزير، في كلمة تونس بالمناسبة، قرار الحكومة الإيطالية تحويل مبلغ هام من ديون الدول الإفريقية الى مشاريع تنموية محلية تتصل بمجالات حيوية، لاسيما التعليم والتكوين المهني والطاقات المتجددة والأمن الغذائي والمائي.


وشدّد على أهمية هذه القمة باعتبارها مناسبة لتقييم "خطة ماتي" لإفريقيا، والاستماع إلى آراء الدول الأفريقية واستعراض التقدم المحرز، وتحديد الأولويات وأساليب العمل المقبلة لضمان التطور المستمر لهذه المبادرة، حسب البلاغ.
السبت 14 فيفري 2026 | 26 شعبان 1447
