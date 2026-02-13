Babnet   Latest update 22:17 Tunis

وزير الصحة يشارك بأديس أبابا في حوار رفيع المستوى حول التمويل الصحي والسلامة الصحية بإفريقيا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/698ecf44b056e2.58050591_nipgjlqfmkohe.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 13 Février 2026 - 21:18
      
شارك وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، اليوم الأربعاء بأديس أبابا في أشغال حوار رفيع المستوى حول التمويل الصحي والسلامة الصحية بإفريقيا، بحضور وزراء الصحة والمالية للدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي، وممثلي المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والوكالة الإفريقية للتنمية بالبنك الإفريقي للتنمية، وعدد من المنظمات المالية المانحة.

وتم خلال اللقاء، وفق بلاغ لوزارة الصحة، التباحث حول سبل تعزيز آليات تمويل القطاع الصحي بما يدعم منظومات السلامة الصحية والأمن الصحي في القارة، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها المنظومات الصحية على المستويين القاري والعالمي.


وقدّم الوزير خلال المداخلة لمحة عن المنظومة الصحية الوطنية، مشيرا إلى رؤية رئيس الجمهورية القائمة على تعزيز التنسيق بين المتدخلين في قطاعي الصحة والمالية، واعتماد التصرف حسب الأهداف والبرامج، وتوجيه التمويل نحو المشاريع ذات الأولوية لضمان نجاعة الإنفاق وتحقيق النتائج.


كما تطرّق إلى محاور استراتيجية أساسية تشمل تحسين جودة الخدمات الصحية، دعم التصنيع المحلي للأدوية للحد من التبعية وتعزيز السيادة الصحية، تكثيف الرقابة الصحية لمجابهة المخاطر الوبائية، واعتماد مقاربة "الصحة الواحدة" (One Health).

وأكد الفرجاني على أهمية تقريب الخدمات الصحية إلى المواطنين على مستوى الخط الأول، مستعرضا تجربة تونس في المستشفى الرقمي كنموذج قاري وإقليمي للتحول الرقمي، مع التأكيد على الاستثمار في الرقمنة والذكاء الاصطناعي لتحسين حوكمة المعطيات، وتسريع الخدمات، وتعزيز السيادة الرقمية.

وفي ختام كلمته، دعا وزير الصحة إلى تفعيل التوصيات الإفريقية المشتركة وتحويلها إلى آليات عملية قابلة للتنفيذ، بما يجسّد التضامن والتكامل الصحي بين دول القارة.

وأوضحت وزارة الصحة أن مشاركة تونس في هذا الحوار تأتي في إطار حرصها على دفع التشارك والتعاون الدولي في المجال الصحي، وبحث تطوير آفاق التمويل لإصلاح المنظومة الصحية وجعلها محرّكًا أساسيًا للتنمية الإنسانية.
الجمعة 13 فيفري 2026 | 25 شعبان 1447
