مرصد حماية حقوق الطفل يعتزم إطلاق دراسة في 2026 حول الأطفال المولودين خارج إطار الزواج

انعقد، اليوم الجمعة، اجتماع المجلسين العلمي والاداري لمرصد حماية حقوق الطفل، وذلك للنظر في مجمل البرامج والأنشطة المنجزة من قبل المرصد خلال سنة 2025، وكذلك أهم البرامج المبرمج إنجازها خلال سنة 2026.وسلطت الجلسة الضوء على أهم برامج المرصد المرتقبة لسنة 2026 والتي من أهمها إطلاق دراسة حول الأطفال المولودين خارج إطار الزواج والتقرير السنوي حول وضع الطفولة لسنة 2025، حسب بلاغ للمرصد.كما تناول الاجتماع كيفية تنفيذ ميزانية سنة 2025 ومدى تقدم إنجازها وأيضا مجمل البرامج المرتبطة بها والتي على رأسها التقرير السنوي لسنة 2024 والدراسات والبحوث ومشاركة الأطفال من خلال المنتديات الإقليمية الخمسة اضافة الى "المخيم الكشفي: نشاطات بلا شاشات" الذي تمّ إنجازه بمنطقة بني مطير بالتعاون بين المرصد واليونيسيف ومنظمة الكشافة التونسية.وقد أمضيت على هامش هذا الاجتماع اتفاقية شراكة وتعاون بين مرصد حماية حقوق الطفل والمعهد الأعلى لإطارات الطفولة قرطاج - درمش.