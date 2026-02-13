Babnet   Latest update 16:10 Tunis

بوبكر بالثابت يدعو وزارة العدل الى فتح حوار جدي مع المحامين والاستماع اليهم والى هياكلهم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/698f3676a95c30.44955192_eojfnqplhgmik.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 13 Février 2026 - 15:31 قراءة: 0 د, 42 ث
      
دعا عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت وزارة العدل إلى فتح حوار جدي مع المحامين والاستماع اليهم وإلى هياكلهم .
وحث بالثابت، اليوم الخميس، في تصريح إعلامي على هامش الوقفة الاحتجاجية "الرمزية " التي نفذها عدد من المحامين بساحة قصر العدالة بالعاصمة، بدعوة من الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، إلى "عدم تجاهل عدم تطبيق القانون خصوصا وأن التوتر الحاصل داخل المحاكم لا يساعد هذا المرفق على أداء خدمته أو تطويرها " وفق تعبيره.


وأكد في السياق ذاته ، تمسك جميع المحامين بسيادة القانون و بإصلاح واقعهم واحترام حقوق المتقاضي، مفسرا أنه في "صورة الاستماع إليهم سيتوخون مسار البناء وفي حالة عدم تلقي أجوبة جدية أو خطوات لتكريس سيادة القانون واحترام دور المحامي سيتم العودة إلى هياكل المحامين " وفق قوله.
وأشار عميد المحامين إلى أنه سيتم يوم السبت، تنظيم ندوة لمختلف الفروع التابعة الهيئة الوطنية للمحامين للنظر في مطالب المحاماة وتوحيد الرؤية حولها.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323599

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 13 فيفري 2026 | 25 شعبان 1447
انتهاء لعزارة
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:27
17:59
15:32
12:40
07:10
05:43
انتهاء لعزارة
الرطــوبة:
% 48
Babnet
Babnet20°
19° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-13
18°-10
13°-10
17°-12
17°-12
  • Avoirs en devises 25650,2
  • (12/02)
  • Jours d'importation 108
  • 1 € = 3,38500 DT
  • (12/02)
  • 1 $ = 2,85099 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/02)     1382,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/02)   27388 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:10 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>