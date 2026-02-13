بوبكر بالثابت يدعو وزارة العدل الى فتح حوار جدي مع المحامين والاستماع اليهم والى هياكلهم

دعا عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت وزارة العدل إلى فتح حوار جدي مع المحامين والاستماع اليهم وإلى هياكلهم .وحث بالثابت، اليوم الخميس، في تصريح إعلامي على هامش الوقفة الاحتجاجية "الرمزية " التي نفذها عدد من المحامين بساحة قصر العدالة بالعاصمة، بدعوة من الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، إلى "عدم تجاهل عدم تطبيق القانون خصوصا وأن التوتر الحاصل داخل المحاكم لا يساعد هذا المرفق على أداء خدمته أو تطويرها " وفق تعبيره.وأكد في السياق ذاته ، تمسك جميع المحامين بسيادة القانون و بإصلاح واقعهم واحترام حقوق المتقاضي، مفسرا أنه في "صورة الاستماع إليهم سيتوخون مسار البناء وفي حالة عدم تلقي أجوبة جدية أو خطوات لتكريس سيادة القانون واحترام دور المحامي سيتم العودة إلى هياكل المحامين " وفق قوله.وأشار عميد المحامين إلى أنه سيتم يوم السبت، تنظيم ندوة لمختلف الفروع التابعة الهيئة الوطنية للمحامين للنظر في مطالب المحاماة وتوحيد الرؤية حولها.