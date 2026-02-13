Babnet   Latest update 16:10 Tunis

المنستير: انتهاء أشغال ربط شبكة مياه الشرب بمحطّة تحلية المياه بسيدي عبد الحميد بسوسة خلال جوان 2026

Publié le Vendredi 13 Février 2026 - 15:18
      
من المنتظر أن تستكمل مع موفّى شهر جوان 2026، أشغال ربط شبكة مياه الشرب بالمنستير بمحطّة تحلية المياه بسيدي عبد الحميد بسوسة، بما يضمن جاهزية الشبكة في الآجال المحددة وقبل دخول محطة التحلية طور الاستغلال، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للولاية .
وكانت أشغال المشروع على مستوى معتمدية بنبلة، محل متابعة مساء امس الخميس من قبل والي المنستير عيسى موسى الذي شدّد على ضرورة التسريع في نسق الأشغال ومضاعفة الجهود وتذليل كلّ الصعوبات، مؤكدًا اهمية تحمّل مختلف الأطراف لمسؤولياتها كاملة.
وشهدت أشغال المشروع تعطلا كبيرا بوجود إشكاليات عقارية تم حلها لاحقا، إذ انطلقت الأشغال فعليا في بداية سنة 2018  لمدة حددت ب15 شهرا، وتبلغ كلفة هذا المشروع الحيوي ما يناهز 30 مليون دينار، وهو يهدف إلى تحسين منظومة التزويد بالمياه في عدد من مناطق الولاية من خلال تركيب محرّك ومدّ قنوات مياه بقطر 1250 مم لجلب المياه الصالحة للشراب، وربط خزّانات المياه بكلّ من منطقتي "الحرقوسية" بنبلة و"مسجد عيسى" بمحطّة تحلية المياه بسيدي عبد الحميد وهو ما من شأنه أن يعزّز قدرات الولاية على مجابهة فترات الذروة في الاستهلاك خلال فصل الصيف .

جدير بالذكر أن نسبة تقدم أشغال محطة تحلية المياه بسوسة التى تبلغ طاقة استيعابها  القصوى 50 الف م3 في اليوم قابلة للتوسيع إلى 100 ألف م3 في اليوم في مرحلة لاحقة، بلغت خلال شهر أفريل المنقضي نسة 90 % ، وهي بكلفة انجاز قدرت ب128 مليون دينار .
وشارك في الزيارة الميدانية معتمد بنبلة ورئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وممثل المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية وممثلو الشركات المتعهدة بإنجاز المشروع والكتّاب العامون لبلديات بنبلة المنارة و المصدور ومنزل حرب، بالاضافة الى عدد من الإطارات الجهوية والأمنية والعمد.
الجمعة 13 فيفري 2026 | 25 شعبان 1447
