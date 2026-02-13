باجة: برمجة تركيز نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بتيبار وإمكانية بعث نقطتين بباجة المدينة ونفزة خلال شهر رمضان

افاد المدير الجهوى للتجارة بباجة عماد صنديد لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، اليوم الجمعة، بانه تم الاتفاق على بعث نقطة بيع من المنتج الى المستهلك خلال شهر رمضان بديوان الأراضي الدولية بتيبار من ولاية باجة خلال شهر رمضان.واكد صنديد انه تمت معاينة هذه النقطة وبرمجة بيع اللحوم الحمراء والمنتوجات الفلاحية الطازجة بها بأسعار تفاضلية وبكميات هامة، واضاف انّه يمكن خلال شهر رمضان بعث نقطتي بيع من المنتج الى المستهلك بمدينتي باجة ونفزة اذا ما توفرت المقاييس والشروط الضرورية مشيرا الى انه يتواصل التنسيق والتفاهم بهذا الشأن مع الأطراف المعنية .وبيّن انه من بين العوامل المساهمة في إنجاح هذه النقاط الهادفة الى مساعدة المستهلك والمحافظة على قدرته الشرائية، اختيار الفضاء المناسب وتوفير المنتوجات الفلاحية بأسعار اقل من الأسواق وباسعار معقولة وتعاون كل الأطراف المتدخلة ومنها الإدارية والمهنية ومنظمة الدفاع عن المستهلك.