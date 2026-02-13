بطولة الرابطة الأولى : النجم الساحلي يواصل الانتعاشة والملعب التونسي يعزز موقعه بين أندية الصدارة

النتائج



الترتيب



برنامج بقية الجولة



عزز الملعب التونسي موقعه بين أندية صدارة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم إثر فوزه مساء اليوم الجمعة على الأولمبي الباجي بمركب الهادي النيفر بباردو بنتيجةضمن الدفعة الأولى من مباريات الجولة الحادية والعشرين، التي عرفت تواصل انتعاشة النجم الساحلي بعد فوزه الثمين أمام شبيبة القيروان بملعب حمدة العواني، فيما انتهت مباراة ملعب قابس بين مستقبل قابس وضيفه النادي البنزرتي بتعادل سلبي.وأوفت مباراة مركب الهادي النيفر بباردو بين الملعب التونسي والأولمبي الباجي بكل وعودها على مستوى التشويق والإثارة وكذلك الحصيلة الهجومية في لقاء شهد تسجيلكاملة. حيث بادر أبناء المدرب لطفي السليمي بافتتاح النتيجة عن طريق اللاعب محمد الهادي الحدوشي () إلا أن إجابة فريق باردو لم تتأخر كثيرا بفضل محمد أمين الخميسي الذي عدل النتيجة بعدفقط.وتواصل التسابق والتلاحق خلال الفترة الثانية من اللعب، وعادت المبادرة مرة أخرى للأولمبي الباجي الذي نجح في أخذ الأسبقية عن طريق الجزائري حسين القفصي (). وهنا استشعر الملعب التونسي الخطر ونزل بكل ثقله إلى الهجوم ليتمكن مروان الصحراوي من إعادة الحوار إلى نقطة البداية ()، وتابع تلك السيطرة إلى حدود الدقيقة () التي أعلن خلالها الحكم عن ضربة جزاء توفق أمادو نداي في تحويلها إلى هدف الانتصار.وعزز الملعب التونسي موقعه بعد هذا الانتصار ضمن أندية الصدارة مرتقيا مؤقتا إلى المركز الثاني بـعلى بعد نقطة واحدة من النادي الإفريقي المتصدر مؤقتا بـ، في انتظار استكمال الجولةوبقية المباريات المؤجلة.وتجمد رصيد الأولمبي الباجي، الذي قدم مردودا طيبا في المباراة، عندفي المرتبةمن جهته، تابع النجم الساحلي انتعاشته الفنية تحت قيادة المدرب محمد علي نفخة ومساعده يوسف المويهبي، وذلك بمناسبة التنقل إلى القيروان لمواجهة شبيبة القيروان في حوار كلاسيكي اتسم بالإثارة والتشويق. ورغم البداية القوية لشبيبة القيروان التي أخذت الأسبقية عن طريق عبدولاي كانو ()، فإن فريق جوهرة الساحل تمكن من العودة بتعديل الكفة بفضل محمد أمين بن عمر () قبل أن يضيف ماهر الصغير هدف الفوز في الدقيقة ().ورفع النجم الساحلي رصيده إلىفي المرتبة السادسة، بينما يحتل شبيبة القيروان المركزبـأما مباراة مستقبل قابس والنادي البنزرتي فانتهت بالتعادل السلبي، ليحافظ مستقبل قابس على المرتبة قبل الأخيرة بـ، فيما يحتل النادي البنزرتي المركزمؤقتا بـملعب الهادي النيفر بباردوالملعب التونسي(محمد أمين الخميسي/ مروان الصحراوي/ أمادو ندايض ج)الأولمبي الباجي(محمد الهادي الحدوشي/ حسين القفصيملعب حمدة العواني بالقيروانشبيبة القيروان(عبدولاي كانوالنجم الساحلي(محمد أمين بن عمر/ ماهر الصغيرملعب قابسمستقبل قابسالنادي البنزرتيالنادي الإفريقي –نقطة (20)الملعب التونسي –نقطة (20)الترجي الرياضي –نقطة (18)النادي الصفاقسي –نقطة (20)الاتحاد المنستيري –نقطة (20)النجم الساحلي –نقطة (21)الترجي الجرجيسي –نقطة (20)نجم المتلوي –نقطة (20)شبيبة العمران –نقطة (20)اتحاد بن قردان –نقطة (20)النادي البنزرتي –نقطة (21)مستقبل المرسى –نقطة (20)شبيبة القيروان –نقطة (21)الأولمبي الباجي –نقطة (21)مستقبل قابس –نقطة (21)مستقبل سليمان –نقطة (19)ملعب 15 أكتوبر ببنزرتمستقبل سليمان – مستقبل المرسىملعب حمادي العقربي برادسالنادي الإفريقي – شبيبة العمرانملعب مصطفى بن جنات بالمنستيرالاتحاد المنستيري – الترجي الجرجيسيملعب بن قرداناتحاد بن قردان – النادي الصفاقسيملاحظة: سيتم تعيين مباراة نجم المتلوي والترجي الرياضي لاحقا.