بطولة الرابطة الأولى : النجم الساحلي يواصل الانتعاشة والملعب التونسي يعزز موقعه بين أندية الصدارة

الجمعة 13 فيفري 2026
      
عزز الملعب التونسي موقعه بين أندية صدارة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم إثر فوزه مساء اليوم الجمعة على الأولمبي الباجي بمركب الهادي النيفر بباردو بنتيجة 3-2 ضمن الدفعة الأولى من مباريات الجولة الحادية والعشرين، التي عرفت تواصل انتعاشة النجم الساحلي بعد فوزه الثمين أمام شبيبة القيروان بملعب حمدة العواني 2-1، فيما انتهت مباراة ملعب قابس بين مستقبل قابس وضيفه النادي البنزرتي بتعادل سلبي.

وأوفت مباراة مركب الهادي النيفر بباردو بين الملعب التونسي والأولمبي الباجي بكل وعودها على مستوى التشويق والإثارة وكذلك الحصيلة الهجومية في لقاء شهد تسجيل 5 أهداف كاملة. حيث بادر أبناء المدرب لطفي السليمي بافتتاح النتيجة عن طريق اللاعب محمد الهادي الحدوشي (41) إلا أن إجابة فريق باردو لم تتأخر كثيرا بفضل محمد أمين الخميسي الذي عدل النتيجة بعد 3 دقائق فقط.


وتواصل التسابق والتلاحق خلال الفترة الثانية من اللعب، وعادت المبادرة مرة أخرى للأولمبي الباجي الذي نجح في أخذ الأسبقية عن طريق الجزائري حسين القفصي (51). وهنا استشعر الملعب التونسي الخطر ونزل بكل ثقله إلى الهجوم ليتمكن مروان الصحراوي من إعادة الحوار إلى نقطة البداية (59)، وتابع تلك السيطرة إلى حدود الدقيقة (76) التي أعلن خلالها الحكم عن ضربة جزاء توفق أمادو نداي في تحويلها إلى هدف الانتصار.


وعزز الملعب التونسي موقعه بعد هذا الانتصار ضمن أندية الصدارة مرتقيا مؤقتا إلى المركز الثاني بـ41 نقطة على بعد نقطة واحدة من النادي الإفريقي المتصدر مؤقتا بـ42 نقطة، في انتظار استكمال الجولة 21 وبقية المباريات المؤجلة.

وتجمد رصيد الأولمبي الباجي، الذي قدم مردودا طيبا في المباراة، عند 18 نقطة في المرتبة 14.

من جهته، تابع النجم الساحلي انتعاشته الفنية تحت قيادة المدرب محمد علي نفخة ومساعده يوسف المويهبي، وذلك بمناسبة التنقل إلى القيروان لمواجهة شبيبة القيروان في حوار كلاسيكي اتسم بالإثارة والتشويق. ورغم البداية القوية لشبيبة القيروان التي أخذت الأسبقية عن طريق عبدولاي كانو (21)، فإن فريق جوهرة الساحل تمكن من العودة بتعديل الكفة بفضل محمد أمين بن عمر (69) قبل أن يضيف ماهر الصغير هدف الفوز في الدقيقة (90+2).

ورفع النجم الساحلي رصيده إلى 30 نقطة في المرتبة السادسة، بينما يحتل شبيبة القيروان المركز 13 بـ20 نقطة.

أما مباراة مستقبل قابس والنادي البنزرتي فانتهت بالتعادل السلبي، ليحافظ مستقبل قابس على المرتبة قبل الأخيرة بـ17 نقطة، فيما يحتل النادي البنزرتي المركز 11 مؤقتا بـ24 نقطة.

النتائج

الجمعة 13 فيفري 2026

ملعب الهادي النيفر بباردو
الملعب التونسي 3
(محمد أمين الخميسي 44 / مروان الصحراوي 59 / أمادو نداي 76 ض ج)

الأولمبي الباجي 2
(محمد الهادي الحدوشي 41 / حسين القفصي 51)

ملعب حمدة العواني بالقيروان
شبيبة القيروان 1 (عبدولاي كانو 21)
النجم الساحلي 2 (محمد أمين بن عمر 69 / ماهر الصغير 90+2)

ملعب قابس
مستقبل قابس 0
النادي البنزرتي 0

الترتيب

النادي الإفريقي – 42 نقطة (20)
الملعب التونسي – 41 نقطة (20)
الترجي الرياضي – 40 نقطة (18)
النادي الصفاقسي – 36 نقطة (20)
الاتحاد المنستيري – 33 نقطة (20)
النجم الساحلي – 30 نقطة (21)
الترجي الجرجيسي – 26 نقطة (20)
نجم المتلوي – 26 نقطة (20)
شبيبة العمران – 25 نقطة (20)
اتحاد بن قردان – 24 نقطة (20)
النادي البنزرتي – 24 نقطة (21)
مستقبل المرسى – 22 نقطة (20)
شبيبة القيروان – 20 نقطة (21)
الأولمبي الباجي – 18 نقطة (21)
مستقبل قابس – 17 نقطة (21)
مستقبل سليمان – 13 نقطة (19)

برنامج بقية الجولة

السبت 14 فيفري 2026
ملعب 15 أكتوبر ببنزرت
مستقبل سليمان – مستقبل المرسى

الأحد 15 فيفري 2026
ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الإفريقي – شبيبة العمران

ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير
الاتحاد المنستيري – الترجي الجرجيسي

ملعب بن قردان
اتحاد بن قردان – النادي الصفاقسي

ملاحظة: سيتم تعيين مباراة نجم المتلوي والترجي الرياضي لاحقا.
