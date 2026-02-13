Babnet   Latest update 14:37 Tunis

وزير السياحة يدعو الى تعزيز الحركية الثقافية والسياحية داخل الأحياء والمناطق ذات الكثافة السكنية العالية خلال شهر رمضان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/698f1dc544fb18.47013015_pjkflqgiomneh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 13 Février 2026 - 14:08
      
دعا وزير السياحة سفيان تقية الى ضرورة تعزيز الحركية الثقافية والسياحية داخل الأحياء والمناطق ذات الكثافة السكنية العالية خلال شهر رمضان المعظم، بما يساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية ودعم البرامج التحسيسية والتوعوية، خاصة في ما يتعلق بالنظافة والمحافظة على البيئة، بما يعزز جمالية الفضاءات السياحية والثقافية.
كما أوصى خلال لقاء جمعه مساء امس الخميس بوفد عن جمعية مهرجان المدينة خصص لمناقشة عدد من المبادرات لتعزيز السياحة الثقافية، بالعمل على تنويع البرامج الثقافية وإثراء مضامينها، مع ضمان توزيعها على مختلف التعبيرات الفنية والإبداعية، وذلك بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية، خاصة وزارة الشؤون الثقافية والسلط الجهوية مؤكدا اهمية تنظيم معارض متخصصة ، خاصة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للباس التقليدي.
    

ودعا وزير السياحة الى العمل على ترسيخ علاقة الناشئة بالتراث الوطني والتعريف بالحضارة والتاريخ التونسي في إطار مقاربة تربوية وثقافية حديثة وتعزيز مشاركة الشباب والطلبة وتشريكهم في إعداد وتنفيذ مختلف فقرات البرامج والعروض الثقافية مع تشريك جمعية مهرجان المدينة في الإعداد لبرنامج "تونس عاصمة للسياحة العربية 2027"، من خلال تقديم مقترحات ثقافية وتنشيطية تثري هذا الموعد الهام.
ويندرج هذا التوجه في إطار دعم السياحة الثقافية والسياحة الداخلية، وتعزيز دور التظاهرات الثقافية في تنشيط الحركة السياحية، إلى جانب تثمين الهوية الثقافية الوطنية وترسيخ مكانة تونس كوجهة ثقافية متميزة، وفق البلاغ.
وتدارس المجتمعون بالخصوص تطوير البرامج  الثقافية والسياحية، ولا سيما عبر تنظيم  تظاهرات تجمع بين العروض الفنية ومعارض الصناعات التقليدية، بما يساهم في التعريف بالموروث الثقافي التونسي الثري والمتنوع. وفي هذا السياق، تم التطرق إلى التظاهرة الثقافية "مهرجان المدينة" التي ستحتضنها مدينة تونس تزامنًا مع شهر رمضان المعظم، باعتبارها محطة ثقافية وسياحية بارزة.

ويجسد هذا اللقاء حرص وزارة السياحة على اعتماد مقاربة تشاركية مع مختلف الهياكل الثقافية، بما يدعم جاهزية تونس للمحطات القادمة، وعلى رأسها برنامج "تونس عاصمة للسياحة العربية 2027، حسب المصدر ذاته.
الجمعة 13 فيفري 2026 | 25 شعبان 1447
تونس
