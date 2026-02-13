تونس تستقطب استثمارات خارجية بأكثر من 3.5 مليار دينار سنة 2025 متجاوزة الأهداف المرسومة

وات -

تطور لافت للاستثمارات الخارجية المباشرة



القطاع الصناعي يستأثر بالنصيب الأوفر



إحداث أكثر من 14 ألف موطن شغل



التوزيع الجغرافي



فرنسا المستثمر الأجنبي الأول



توفّقت تونس خلال كامل سنةفي استقطاب استثمارات خارجية بقيمة، مقابلمنجزة سنة، بزيادة بنسبةوبهذه النتيجة، تجاوزت تونس الهدف المرسوم لاستقطاب الاستثمارات الخارجية والمقدّر بـلكامل سنة، في وقت تتطلع فيه إلى تعبئة استثمارات أجنبية بقيمةخلال سنة، وفق وثيقة الميزان الاقتصادي.وتصبو تونس خلال السنة الأولى من تجسيم المخطط الخماسي للتنميةإلى سنّ إصلاحات هامة في مجال تطوير مناخ الاستثمار، يتقدمها مشروع تنقيح قانون الاستثمار.واظهرت بينات تحصلت عليها وكالة تونس أفريقيا للانباء /وات/، عن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي أن الاستثمارات الدولية تطورت بنسبةسنة، وسنة، وسنة(فترة جائحة كوفيد).توزعت الاستثمارات المسجلة علىلاستثمارات الحافظة المالية (الاستثمار في البورصة)، محققة زيادة بنسبةمقارنة بسنةأما الاستثمارات الخارجية المباشرة، فقد بلغت مع نهاية سنةنحومقابلسنة، بنمو قدرهحافظ قطاع الصناعات المعملية على جاذبيته الاستثمارية باستقطابه، أي ما يعادلمن إجمالي الاستثمارات، مقابلسنةوجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية باستثمارات مباشرة بقيمة، بنسبة تطور بلغت، يليه قطاع الطاقة بـ)، ثم قطاع الفلاحة بـ).مكّن تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة (خارج قطاع الطاقة) خلال سنةمن إنجازبقيمة إجمالية بلغت، ما ساهم في خلقجديد.وتوزعت هذه المشاريع بينبزيادة بنسبةمقارنة بسنة، بقيمة، وفرت(أيمن إجمالي الوظائف).كما تم تسجيل(بنسبة) بقيمةمن إجمالي القيمة)، ساهمت في خلقمن إجمالي الوظائف).يتميز التوزيع الإقليمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة (خارج قطاع الطاقة) بتركيز قوي في المناطق الساحلية، حيث استقطب الإقليم الثانيمن هذه الاستثمارات، أي ما يعادلوتصدرت ولاية تونس الترتيب بجذبهاحافظت فرنسا على مركزها كأول بلد مستثمر في تونس بتدفقات بلغت، تليها ألمانيا بـ، ثم إيطاليا بـ، وهولندا بـ، والولايات المتحدة الأمريكية بـوفي ما يتعلق بمواطن الشغل، أظهرت البيانات أن فرنسا أحدثت، تليها إيطاليا بحوالي، ثم ألمانيا بـويبرز قطاع الصناعة كأكبر مشغل بـ، خاصة في فرع الصناعات الكهربائية والإلكترونية الذي وفر لوحده، ما يعكس تموقع اليد العاملة التونسية في القطاعات ذات القيمة المضافة.