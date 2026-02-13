Babnet   Latest update 13:15 Tunis

وزارة الصحة تدرج اللقاح الثلاثي ضد الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي للأم الحامل لتعزيز حماية الرضع

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6087d33c65bb16.74252380_qhjflgepmnoki.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 13 Février 2026 - 12:28 قراءة: 1 د, 7 ث
      
قرّرت وزارة الصحة إدراج اللّقاح الثلاثي ضدّ الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي (dTCa) ضمن الرزنامة الوطنية للتلاقيح بهدف تعزيز الوقاية من السعال الديكي لدى الأم والرضّع الذين لم يبلغوا سنّ التلقيح.

وبموجب منشور صدر، مؤخرا، عن وزارة الصحة سيعوّض هذا اللّقاح الثلاثي ضدّ الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي (dTCa) اللقاح الثنائي (dT) الذي كان يُعتمد سابقا كجرعة تذكيرية للنساء في سنّ الإنجاب.


ونص المنشور على أن تتلقى كل امرأة حامل جرعة من اللّقاح الثلاثي خلال الثلث الثالث من الحمل، وخصوصا بين الأسبوع 27 و32 من الحمل، "لضمان حماية مثلى للمولود الجديد خلال أشهره الأولى من الحياة".


ويسمح هذا التلقيح للأم بتكوين أجسام مضادة محددة ضد السعال الديكي، والتي سيتم نقلها إلى الجنين، مما يوفر للمولود مناعة مؤقتة إلى أن يبدأ باكتساب مناعته النشطة الخاصة من خلال التلقيح الأساسي الذي يبدأ في عمر شهرين، وفق الوزارة.

كما شددت وزارة الصحة على وجوب إعادة هذا التلقيح في كل حمل، حتى إذا كانت المرأة قد تلقت اللقاح خلال أقل من عشر سنوات.

أما في الحالات التي لم تتلق فيها الحامل اللقاح قبل شهر على الأقل من موعد الولادة، أوصت الوزارة بتدارك ذلك عبر تلقيح الأم قبل مغادرتها المؤسسة الاستشفائية بغضّ النظر عن وضعها التلقيحي السابق، بهدف تقليص خطر نقل العدوى إلى المولود.

كما دعت الوزارة إلى ضرورة تلقيح المحيط العائلي القريب من الطفل، (الأب والأجداد والإخوة ومقدمي الرعاية)، بجرعة واحدة من اللقاح الثلاثي بالنسبة إلى البالغين غير الملقحين.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323586

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 13 فيفري 2026 | 25 شعبان 1447
انتهاء لعزارة
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:27
17:59
15:32
12:40
07:10
05:43
انتهاء لعزارة
الرطــوبة:
% 48
Babnet
Babnet20°
19° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-13
18°-11
13°-11
17°-11
17°-13
  • Avoirs en devises 25650,2
  • (12/02)
  • Jours d'importation 108
  • 1 € = 3,38500 DT
  • (12/02)
  • 1 $ = 2,85099 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/02)     1382,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/02)   27388 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:15 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>