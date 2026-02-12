وزير التجهيز والإسكان يعطي إشارة انطلاق تدعيم الطريق الوطنية رقم 3 بولايتي زغوان وبن عروس

أعطى وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، اليوم الخميس، إشارة انطلاق مشروع تدعيم الطريق الوطنية رقم 3 على طول 8 كلم بولايتي بن عروس وزغوان، بتمويل مشترك بقيمة 28 مليون دينار بين ميزانية الدولة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (FADES).وتتمثل مكونات المشروع أساسا في إعادة انجاز المنشآت المائية وانجاز مجاري المياه الإسمنتية والحجارة المشبكة وعازل اسمنتي بطول 7 كلم وحواشي الطريق بالإضافة الى تدعيم طبقات السيروالتشوير الافقي والعمودي.ولفت إلى أهمية هذه الاشغال في استيعاب كميات هامة من مياه الأمطار والحد من مخاطر الفيضانات وتحسين سلامة مستعملي الطريق.واطلع وزير التجهيز والاسكان على تقدم أشغال صيانة المسلك الريفي عين عكة بوشواطة معتمدية الزريبة الذي سجل نسبة تقدم اشغال بلغت 50 بالمائة على طول 4 كلم خطي.وتتمثل مكونات المشروع في انجاز طبقة القاعدة بالمواد المقطعية وتركيز وتدعيم المعابر المائية على 600 متر مربع وتركيز 3 منشآت فنية ومجاري المياه بالخرسانة الاسمنتية بطول 4000 متر خطي بالإضافة الى حماية الطريق بالحجارة المشبكة 800 متر مكعب والتغليف السطحي بعرض 6 أمتار وتركيز العلامات المرورية.كما عاين مسلك الصبابحية بمعتمدية زغوان الذي بلغت نسبة تقدم أشغاله 40 بالمائة بطول 8 كلم خطي.وتتمثل مكوناته في انجاز طبقة السير بالمواد المقطعية وتركيز وتدعيم المعابر المائية على 1700 متر مربع ومجاري مياه بالخرسانة الاسمنتية بطول 3500 متر خطي وحماية الطريق بالحجارة المشبكة الى جانب التغليف السطحي بعرض 6 أمتار وتركيز العلامات المرورية.