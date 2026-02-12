Babnet   Latest update 20:25 Tunis

وزارة التعليم العالي تتخذ إجراءات لتأمين أفضل ظروف الإقامة والإطعام خلال شهر رمضان بالنسبة للطلبة

<img src=http://www.babnet.net/images/8/minenseignement.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 12 Février 2026 - 20:06
      
أقرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جملة من الإجراءات العملية لضمان الإعاشة لفائدة الطلبة بالمطاعم والمبيتات الجامعية خلال شهر رمضان، شملت بالخصوص ضمان التزوّد المنتظم بالمواد الغذائية الأساسية، ودراسة إمكانية تكوين مخزون احتياطي لتأمين استمرارية خدمة الإطعام، وتوفير العدد الكافي من الوجبات، مع تأمين وجبتي الإفطار والسحور في ظروف ملائمة.

كما تضمّنت حزمة الإجراءات، التي تم الإعلان عنها إثر جلسة عمل انتظمت أمس الأربعاء بإشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بلعيد، تنويع الوجبات وتحسين جودتها بما ينسجم مع خصوصية شهر رمضان، مع برمجة أكلات مميّزة للمناسبات الدينية، وإعلام الطلبة مسبقًا بتوقيت عمل المطاعم ومواعيد توزيع الوجبات، واعتماد المرونة اللازمة عند الاقتضاء، مع الالتزام الصارم بقواعد حفظ الصحة والسلامة داخل المطاعم والأحياء الجامعية.


كما تم التأكيد على تكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة جودة الخدمات المسداة، وتعزيز الأجواء الملائمة للطلبة عبر دعم الأنشطة الثقافية التي تندرج في إطار مهرجان "فوانيس ثقافية جامعية" خلال الشهر الكريم.


وتأتي هذه الإجراءات، حسب ما أكدته الوزارة في بلاغ لها اليوم، في إطار التحضيرات لشهر رمضان المعظّم، وهي ترمي الى ضمان إسداء خدمات في مستوى تطلعات الطلبة، وتراعي خصوصية الشهر الكريم وتؤمن أفضل ظروف الإقامة والإطعام.

كما خصصت الجلسة، التي حضرها بالخصوص المديرة العامة للشؤون الطالبية، والمدير العام لديوان الخدمات الجامعية للشمال، والمدير العام لديوان الخدمات الجامعية للوسط، والمدير العام لديوان الخدمات الجامعية للجنوب، لتقييم مدى جاهزية مؤسسات الخدمات الجامعية بمختلف الجهات.

وجدّدت الوزارة التزامها بتوفير أفضل الظروف لفائدة الأسرة الجامعية، بما يضمن استمرارية الخدمات وجودتها خلال شهر رمضان المعظّم.
الخميس 12 فيفري 2026 | 24 شعبان 1447
