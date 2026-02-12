عود تظاهرة "رمضان في المدينة" في دورتها السادسة لتضخ جرعة قوية من الفن والطرب في ليالي العاصمة بتنظيم من مسرح أوبرا-تونس ، وذلك من 21 فيفري إلى 17 مارس 2026 بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي، عبر برنامج متنوّع يجمع كبار الأسماء العربية والتونسية.الافتتاح الموسيقي سيكون يوم 25 فيفري مع عبير نعمة في عرض استثنائي بمرافقة الأوركسترا السيمفوني التونسي بقيادة شادي القرفي. بعدها، موعد مزدوج مع نجم الراي الشاب مامي يومي 27 و28 فيفري في سهرتين مرتقبتين لعشاق الإيقاع والحنين.الإيقاعات تتواصل يوم 1 مارس مع خماسي العازف التركي آيتاش دوقان، قبل أن تتحول الأضواء من 5 إلى 7 مارس إلى مهرجان الأغنية التونسية في احتفاء خاص بالأصوات المحلية.ليلة 10 مارس ستكون على موعد مع الطرب الأصيل بصوت زياد غرسة، فيما تحيي فرقة ناس الغيوان المغربية سهرة 11 مارس بروحها الملتزمة وأغانيها الخالدة.المسرح حاضر أيضا يوم 14 مارس مع عرض “11/14” لمعز القديري، على أن يكون الختام يوم 15 مارس مع النجمة اللبنانية كارول سماحة في سهرة ينتظر أن تكون مسك الختام.وتؤكد الجهة المنظمة (مسرح أوبرا-تونس) أن مهرجان "رمضان في المدينة" يواصل ترسيخ مكانته كموعد ثقافي رمضاني يجمع بين المتعة الفنية ودفء السهرات في قلب العاصمة.