قفصة: تواصل فعاليات معرض الكتاب إلى غاية يوم 29 فيفري الجاري

تتواصل بالمركب الثقافي ابن منظور بولاية قفصة فعاليات معرض الكتاب الذي انطلق منذ يوم 25 جانفي ليمتد إلى غاية يوم 29 فيفري من الشهر الجاري.وافاد منظم معرض الكتاب علي العبيدي، بان المعرض يتضمن كتبا في اختصاصات متنوعة لمختلف الشرائح العمرية للصغار والكبار تشمل كتب التنمية البشرية وروايات باللغات العربية والفرنسية و الانجليزية ومصاحف ومراجع دينية وقواميس إضافة إلى قصص للمرحلة التحضيرية والعاب فكرية.واضاف علي العبيدي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ، ان معرض الكتاب يلتئم هذه السنة بتخفيضات لكافة الكتب المتوفرة به طيلة ايامه المتواصلة إلى غاية يوم 29 فيفري من الشهر الجاري مشيرا إلى أنه يعد فرصة لاضفاء حركية ثقافية بالجهة وتعزيز مكانة المطالعة والكتاب لدى الناشئة والشباب.وأشار علي العبيدي إلى أن الإقبال على إقتناء الكتب من معرض الكتاب خلال هذه الدورة كان مقبولا مقارنة بالدورات السابقة ومرجحا أن ذلك يعود لتوفر عناوين جيدة تلبي انتظارات القراء بقفصة إضافة إلى إقرار تخفيضات هامة على كافة العناوين .ابراهيم