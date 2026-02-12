الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى توخّي الحيطة والحذر على خلفية التقلبات الجوية

دعا الديوان الوطني للحماية المدنية، اليوم الخميس، كافة المواطنات والمواطنين إلىوالالتزام بإجراءات السلامة، وذلك على خلفية البلاغ الصادر عن المعهد الوطني للرصد الجوي بخصوص التقلبات الجوية المنتظرة.وأوضح أن هذه التقلبات تتمثل خاصة فيمرفوقة بـبعدد من جهات البلاد، داعيا إلى تفادي المجازفة والابتعاد عن الأماكن التي قد تشكّل خطرا، ومتابعة النشرات الجوية الرسمية بصفة مستمرة.كما شدّد على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة، لا سيما بالنسبة لمستعملي الطريق والأنشطة البحرية، تفاديا لأي مخاطر محتملة نتيجة سوء الأحوال الجوية.