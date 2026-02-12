قبلي: استئناف نشاط مركز الرعاية الصحية الأساسية بمنطقة بشري
استُؤنف استغلال مركز الرعاية الصحية الأساسية بمنطقة بشري من معتمدية سوق الأحد بولاية قبلي، وذلك عقب الانتهاء من مشروع إعادة تهيئة هذه المؤسسة الصحية من الخط الأول.
وأفاد المدير الجهوي للصحة بأن المشروع أُنجز بتمويل من وزارة الإشراف، قُدّر بـ 200 ألف دينار، ويهدف إلى تحسين ظروف استقبال المرضى والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدّمة للمواطنين بالمنطقة.
وأفاد المدير الجهوي للصحة بأن المشروع أُنجز بتمويل من وزارة الإشراف، قُدّر بـ 200 ألف دينار، ويهدف إلى تحسين ظروف استقبال المرضى والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدّمة للمواطنين بالمنطقة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323528