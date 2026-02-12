قابس: تأجيل النظر في قضية المجمع الكيميائي التونسي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/662938fae7a553.68953391_efinlojqmgkph.jpg width=100 align=left border=0>

قررت المحكمة الابتدائية بقابس، اليوم الخميس، تأجيل النظر في القضية الاستعجالية المرفوعة ضد المجمع الكيميائي التونسي، من طرف فرع الجهوي للمحامين، إلى يوم 26 فيفري 2026.