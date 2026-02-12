Babnet   Latest update 13:53 Tunis

قابس: تأجيل النظر في قضية المجمع الكيميائي التونسي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/662938fae7a553.68953391_efinlojqmgkph.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 12 Février 2026
      
قررت المحكمة الابتدائية بقابس، اليوم الخميس، تأجيل النظر في القضية الاستعجالية المرفوعة ضد المجمع الكيميائي التونسي، من طرف فرع الجهوي للمحامين، إلى يوم 26 فيفري 2026.
