7 ميداليات للعناصر الوطنية في بطولة فزاع الدولية لبارا ألعاب القوى

رفعت العناصر الوطنية رصيدها إلىفي أعقاب منافسات اليوم الثاني من بطولة فزاع الدولية - الجائزة الكبرى لبارا ألعاب القوى، التي دارت أمس الأربعاء.وتوزّعت الحصيلة بينوأربع، في تأكيد جديد على حضور الرياضيين التونسيين في هذه التظاهرة الدولية المخصّصة لرياضيي البارا ألعاب القوى.وتتواصل المنافسات بمشاركة نخبة من أبرز العدّائين والرياضيين من مختلف الدول، في إطار محطة معتمدة ضمن رزنامة البطولات الدولية للعبة.