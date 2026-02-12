7 ميداليات للعناصر الوطنية في بطولة فزاع الدولية لبارا ألعاب القوى
رفعت العناصر الوطنية رصيدها إلى سبع ميداليات في أعقاب منافسات اليوم الثاني من بطولة فزاع الدولية - الجائزة الكبرى لبارا ألعاب القوى، التي دارت أمس الأربعاء.
وتوزّعت الحصيلة بين ثلاث ميداليات ذهبية وأربع ميداليات فضية، في تأكيد جديد على حضور الرياضيين التونسيين في هذه التظاهرة الدولية المخصّصة لرياضيي البارا ألعاب القوى.
وتتواصل المنافسات بمشاركة نخبة من أبرز العدّائين والرياضيين من مختلف الدول، في إطار محطة معتمدة ضمن رزنامة البطولات الدولية للعبة.
