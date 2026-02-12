فتح مناظرة خارجية لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني

أعلنت وزارة التربية، في قرار صادر بتاريخ 11 فيفري 2026، عن فتحلانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني، وذلك لسدّ الشغورات بالمؤسسات التربوية بعنوان السنة الدراسية 2026.وحدّدت الوزارة عدد المراكز المفتوحة بـموزعة علىكما تقرر أن يكون يوموالأيام الموالية له موعدا لانطلاقالخاصة بهذه المناظرة، وفق الروزنامة التي ستضبطها الوزارة في الغرض.