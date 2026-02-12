فتح مناظرة خارجية لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني
أعلنت وزارة التربية، في قرار صادر بتاريخ 11 فيفري 2026، عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني، وذلك لسدّ الشغورات بالمؤسسات التربوية بعنوان السنة الدراسية 2026.
وحدّدت الوزارة عدد المراكز المفتوحة بـ 1630 مركزا موزعة على 14 اختصاصا.
كما تقرر أن يكون يوم 13 أفريل 2026 والأيام الموالية له موعدا لانطلاق الاختبارات الكتابية الخاصة بهذه المناظرة، وفق الروزنامة التي ستضبطها الوزارة في الغرض.
