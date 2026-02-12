بلدية أريانة تنفّذ حملة للتصدّي للانتصاب الفوضوي
نفّذت بلدية أريانة حملة ميدانية للتصدّي لظاهرة الانتصاب الفوضوي والاستغلال المفرط للرصيف، في إطار مجهودات تنظيم الفضاء العام وضمان سلامة المترجلين.
وأسفرت الحملة عن حجز حمولة خمس شاحنات صغيرة محمّلة بملابس مستعملة، إضافة إلى كميات من الخضر والغلال.
كما تمّ حجز حمولة شاحنتين كبيرتين تضمنت مواد حديدية وخشبية وتجهيزات معدّة للانتصاب الفوضوي، وذلك في إطار تطبيق التراتيب الجاري بها العمل.
وأكدت البلدية أن هذه التدخلات تندرج ضمن برنامج رقابي متواصل يهدف إلى فرض احترام القانون والمحافظة على النظام العام وجمالية المدينة.
وأسفرت الحملة عن حجز حمولة خمس شاحنات صغيرة محمّلة بملابس مستعملة، إضافة إلى كميات من الخضر والغلال.
كما تمّ حجز حمولة شاحنتين كبيرتين تضمنت مواد حديدية وخشبية وتجهيزات معدّة للانتصاب الفوضوي، وذلك في إطار تطبيق التراتيب الجاري بها العمل.
وأكدت البلدية أن هذه التدخلات تندرج ضمن برنامج رقابي متواصل يهدف إلى فرض احترام القانون والمحافظة على النظام العام وجمالية المدينة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323520