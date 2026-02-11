مرصد سلامة المرور يقدّم نصائح لمستعملي الطّريق إثر توقّعات بهبوب رياح قويّة وأمطار رعديّة الخميس

تحذيرات بخصوص الرياح القوية



أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور بأن البلاد ستشهد يوم غد الخميس تقلبات جوية هامة، تتمثل فيقد تصل سرعتها إلى 100 كلم في الساعة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة بالجنوب، إلى جانبتكون أحياناً غزيرة بأقصى الشمال الغربي، مع تساقط البرد بأماكن محدودة.وأوضح المرصد أن الولايات المعنية بهذه التقلبات تشمل: زغوان، تونس الكبرى، نابل، جندوبة، الكاف، سليانة، المنستير، المهدية، القيروان، سيدي بوزيد، قفصة، توزر، قبلي، صفاقس، مدنين، القصرين، تطاوين، باجة، قابس، بنزرت وسوسة.ونظراً لشدة الرياح المرتقبة، أوصى المرصد بـ:لتسهيل التحكم في العربة وتفادي انحرافها.* الحذر عند المجاوزة، خاصة الشاحنات الثقيلة والحافلات، بسبب تأثير التيار الهوائي على توازن السيارة.* مسك المقود بكلتا اليدين بإحكام أثناء الهبات القوية.* تجنّب ركن السيارات تحت الأشجار القديمة أو الأعمدة الكهربائية أو اللوحات الإشهارية الآيلة للسقوط.* الانتباه في ولايات الجنوب إلى انخفاض الرؤية نتيجة الرمال والأتربة المثارة.ومع توقع نزول أمطار رعدية غزيرة أحياناً، دعا المرصد مستعملي الطريق إلى:* تشغيل الأضواء حتى في النهار، بما في ذلك الدراجات النارية، لتحسين الرؤية.، باعتبار أن الطريق المبلل يزيد من مسافة الكبح وقد يسبب الانزلاق.* تجنب الفرملة المفاجئة واستعمال الغيارات العكسية (Frein moteur) لتخفيف السرعة تدريجياً.* التحلّي بالتركيز التام وعدم استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة.كما شدد على ضرورة تجنّب شق الأودية أو عبور المناطق المنخفضة التي قد يرتفع فيها منسوب المياه بسرعة، محذراً من برك المياه التي قد تخفي حفراً.وفي حال انعدام الرؤية بسبب التساقطات الكثيفة، أوصى المرصد بالبحث عن مكان آمن للتوقف إلى حين تحسن الظروف الجوية.ودعا المرصد إلى الاتصال بالجهات المختصة في حال التعرض لأي خطر عبر الأرقام التالية:وحدات الحرس الوطنيشرطة النجدةالحماية المدنية