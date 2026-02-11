Babnet   Latest update 22:06 Tunis

مرصد سلامة المرور يقدّم نصائح لمستعملي الطّريق إثر توقّعات بهبوب رياح قويّة وأمطار رعديّة الخميس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/vent_meteo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 11 Février 2026 - 21:57
      
أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور بأن البلاد ستشهد يوم غد الخميس تقلبات جوية هامة، تتمثل في رياح قوية جداً قد تصل سرعتها إلى 100 كلم في الساعة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة بالجنوب، إلى جانب أمطار رعدية تكون أحياناً غزيرة بأقصى الشمال الغربي، مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

وأوضح المرصد أن الولايات المعنية بهذه التقلبات تشمل: زغوان، تونس الكبرى، نابل، جندوبة، الكاف، سليانة، المنستير، المهدية، القيروان، سيدي بوزيد، قفصة، توزر، قبلي، صفاقس، مدنين، القصرين، تطاوين، باجة، قابس، بنزرت وسوسة.


تحذيرات بخصوص الرياح القوية

ونظراً لشدة الرياح المرتقبة، أوصى المرصد بـ:


* تخفيض السرعة بشكل ملحوظ لتسهيل التحكم في العربة وتفادي انحرافها.
* الحذر عند المجاوزة، خاصة الشاحنات الثقيلة والحافلات، بسبب تأثير التيار الهوائي على توازن السيارة.
* مسك المقود بكلتا اليدين بإحكام أثناء الهبات القوية.
* تجنّب ركن السيارات تحت الأشجار القديمة أو الأعمدة الكهربائية أو اللوحات الإشهارية الآيلة للسقوط.
* الانتباه في ولايات الجنوب إلى انخفاض الرؤية نتيجة الرمال والأتربة المثارة.

توصيات أثناء الأمطار الرعدية

ومع توقع نزول أمطار رعدية غزيرة أحياناً، دعا المرصد مستعملي الطريق إلى:

* تشغيل الأضواء حتى في النهار، بما في ذلك الدراجات النارية، لتحسين الرؤية.
* مضاعفة مسافة الأمان، باعتبار أن الطريق المبلل يزيد من مسافة الكبح وقد يسبب الانزلاق.
* تجنب الفرملة المفاجئة واستعمال الغيارات العكسية (Frein moteur) لتخفيف السرعة تدريجياً.
* التحلّي بالتركيز التام وعدم استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة.

كما شدد على ضرورة تجنّب شق الأودية أو عبور المناطق المنخفضة التي قد يرتفع فيها منسوب المياه بسرعة، محذراً من برك المياه التي قد تخفي حفراً.

وفي حال انعدام الرؤية بسبب التساقطات الكثيفة، أوصى المرصد بالبحث عن مكان آمن للتوقف إلى حين تحسن الظروف الجوية.

أرقام النجدة

ودعا المرصد إلى الاتصال بالجهات المختصة في حال التعرض لأي خطر عبر الأرقام التالية:

* 193 وحدات الحرس الوطني
* 197 شرطة النجدة
* 198 الحماية المدنية
