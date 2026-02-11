البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: نتائج مباريات الجولة السابعة
دارت اليوم الأربعاء مباريات الجولة السابعة ضمن مرحلة التتويج للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، وأسفرت عن النتائج التالية:
قاعة القرجاني
النادي الإفريقي – شبيبة القيروان: 104-86
قاعة حمام سوسة
النجم الساحلي – الاتحاد المنستيري: 67-66
قاعة الأمير المنزه السابع
شبيبة المنازه – الملعب النابلي: 77-57
الترتيب| الفريق | النقاط | لعب |
| ----------------- | ------ | --- |
| النادي الإفريقي | 32 | 7 |
| الاتحاد المنستيري | 30 | 7 |
| شبيبة القيروان | 30 | 7 |
| النجم الساحلي | 30 | 7 |
| الملعب النابلي | 25 | 7 |
| شبيبة المنازه | 24 | 7 |
ملاحظة: دخلت جميع الفرق مرحلة التتويج بالنقاط التي تحصلت عليها في أعقاب المرحلة الأولى.
