البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: نتائج مباريات الجولة السابعة

الترتيب



دارت اليوم الأربعاء مباريات الجولة السابعة ضمن مرحلة التتويج للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، وأسفرت عن النتائج التالية:النادي الإفريقي – شبيبة القيروان:النجم الساحلي – الاتحاد المنستيري:شبيبة المنازه – الملعب النابلي:| الفريق | النقاط | لعب || ----------------- | ------ | --- || النادي الإفريقي | 32 | 7 || الاتحاد المنستيري | 30 | 7 || شبيبة القيروان | 30 | 7 || النجم الساحلي | 30 | 7 || الملعب النابلي | 25 | 7 || شبيبة المنازه | 24 | 7 |دخلت جميع الفرق مرحلة التتويج بالنقاط التي تحصلت عليها في أعقاب المرحلة الأولى.