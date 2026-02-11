بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة (مرحلة التتويج): نتائج مباريات الجولة الثالثة
دارت اليوم الأربعاء مباريات الجولة الثالثة لمرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة، وأسفرت عن النتائج التالية:
قاعة عيسى بن نصر – قليبية
النادي الأولمبي القليبي – النجم الساحلي: 1-3
قاعة الرائد البجاوي – صفاقس
النادي الصفاقسي – مولدية بوسالم: 0-3
قاعة الرائد البجاوي – صفاقس
اتحاد النقل الصفاقسي – الترجي الرياضي: 0-3
الترتيب| الفريق | النقاط | لعب |
| -------------------- | ------ | --- |
| الترجي الرياضي | 9 | 3 |
| النجم الساحلي | 8 | 3 |
| مولدية بوسالم | 7 | 3 |
| النادي الصفاقسي | 3 | 3 |
| الأولمبي القليبي | 0 | 3 |
| اتحاد النقل الصفاقسي | 0 | 3 |
