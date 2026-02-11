بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة (مرحلة التتويج): نتائج مباريات الجولة الثالثة

الترتيب



دارت اليوم الأربعاء مباريات الجولة الثالثة لمرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة، وأسفرت عن النتائج التالية:النادي الأولمبي القليبي – النجم الساحلي:النادي الصفاقسي – مولدية بوسالم:اتحاد النقل الصفاقسي – الترجي الرياضي:| الفريق | النقاط | لعب || -------------------- | ------ | --- || الترجي الرياضي | 9 | 3 || النجم الساحلي | 8 | 3 || مولدية بوسالم | 7 | 3 || النادي الصفاقسي | 3 | 3 || الأولمبي القليبي | 0 | 3 || اتحاد النقل الصفاقسي | 0 | 3 |