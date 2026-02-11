الشروع في تركيز قسم للدراسات العربية الإسلامية في الأكاديمية المكسيكية برئاسة الاكاديمي رضا مامي

أكد الأستاذ الجامعي المختص في اللغة الإسبانية والكاتب والشاعر والمترجم التونسي الدكتور رضا مامي ان الأكاديمية المكسيكية للتاريخ والجغرافيا بصدد تركيز قسم للدراسات العربية الإسلامية سيتولى مهمة رئاسته، وذلك بعد حصوله اخر نوفمبر المنقضي على العضوية في الاكاديمية المذكورة، كأول أكاديمي عربي وافريقي ضمن مجموعة تضم 60 عضوا اغلبهم من أوروبا وامريكا اللاتينية، والمكسيك.وأضاف خلال لقاء تكريمه مساء اليوم الأربعاء من قبل جامعة منوبة وكلية الآداب والفنون والانسانيات، والاحتفاء بالعضوية، "ان القسم الذي يعكس تعطش الشعوب أمريكا اللاتينية للثقافة العربية، سيكون نافذة للأدب العربي والتاريخ وخاصة التونسي في المكسيك والذي قد يفتح نوافذ أخرى في مختلف دول أمريكا اللاتينية لتؤسس لجسور تواصل ثقافي في غياب علاقات ديبلوماسية وسياسية مع تونس".وعبر الباحث والاكاديمي، عن "سعادته بتكريم الجامعة له الذي اعتبره يتجاوز شخصه، ليشمل كل الاكاديميين والمثفقين التونسيين مشيرا الى ان العضوية، فضلا عن الملتقيات والتظاهرات المشتركة التي انتظمت بكلية الآداب واستضافت باحثين واكاديميين من اسبانيا وامريكا اللاتينية والاتفاقيات، استطاعت ان تجعل كلية الآداب وقسم الاسبانية مرجعا شهيرا في تلك البلدان، سعى بكل جهد الى التعريف بها وبالثقافة التونسية من خلال الكتب والترجمات ".وأشار الى "تواصل اثرائه المدونة الشعرية والأدبية التونسية لدى الاسبان وشعوب امريكا اللاتينية، حيث ينكب حاليا على ترجمة انطولوجيا الشعر النسائي للتعريف بالشاعرات التونسيات" وذلك بعد ان اخذ على عاتقه أن يكون نشاطه العلمي رسالة ثقافية وإنسانية، يتجاوز حدود البحث الأكاديمي إلى خدمة قضايا الحوار والتلاقي بين الشعوب، وان يكون وفق كلمات التنويه التي تداول عليها عدد من الحضور سفيرا للتعليم العالي والثقافة العربية والاسلامية وللسياحة .وقد احتفت الاسرة الجامعية بجامعة منوبة بمسيرة الدكتور رضا مامي في لقاء احتضنه مدرج قرطاج الحداثة بجامعة منوبة، أشرف عليه رئيس جامعة منوبة عامر الشريف وعميد كلية الآداب بمنوبة منصف التائب، بحضور عدد كبير من الجامعيين والباحثين والكتاب والمبدعين على غرار، عبد العزيز القاسم وعبد الحفيظ الهرقام، وماهر عبد الرحمان والفنان رؤوف بن يغلان.وفي هذا السياق، اكد نائب رئيس الجامعة نبيل قريسة لصحفية مكتب "وات" بمنوبة، "ان التكريم يأتي في إطار متابعة الجامعة لاكادمييها، ودعما لإشعاعهم العلمي والثقافي، وهو أيضا اعتراف بمسيرة متميزة لاحد قامات الدراسات الاندلسية والموريسكية لكلية الآداب والفنون والانسانيات بمنوبة، وبمساهمته الكبيرة في تعزيز حضور الجامعة عربيا ودوليا وبناء جسور التواصل بين الثقافة العربية الإسلامية والثقافة في اسبانيا وامريكا اللاتينية".يذكر ان الاكاديمي رضا مامي متحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة كومبولتنسي الإسبانية، وهو رئيس ومؤسس الجمعية التونسية لدارسي اللغة والآداب الاسبانية، ورئيس ومؤسس الجمعية العربية للمهتمين بالعالم الناطق بالإسبانية ورئيس الجمعيّة العربيّة للمهتمين بالعالم الناطق بالإسبانيّة، ومؤسِّس ونائب مدير الجمعيّة التّونسيّة للدراسات السّيميائيّة، ويشرف سنويا على تنظيم الملتقى التّونسي الإسباني للمفكّرين والكتّاب.وهو أيضا شاعر وناقد ومترجم له أكثر من 14 مؤلفا كتبت باللغة الاسبانية ومنشورة في إسبانيا وأمريكا اللاتينية بين مقال وإبداع وترجمة، وصدر له سنة 2016 كتاب بعنوان "من عيون شعر الشابي"، تضمن ترجمة مختارات من أشعار أبي القاسم الشابي إلى الإسبانية.وقد حاز على عدة جوائز عالميّة في الشّعر والتّرجمة منها جائزة "غوستافو أدلفو باكر" العالميّة للأدب وجائزة ابن عربي العالميّة للأدب العربيّ .