قفصة: عدد من عاملات المناولة بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان ينفذن وقفة احتجاجية للمطالبة بتسوية وضعيتهن المهنية

نفذت عدد من عاملات المناولة بالمستشفي الجامعي الحسين بوزيان بقفصة، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر الادارة الجهوية للصحة بالجهة، للمطالبة بتسوية وضعيتهن المهنية وانتدابهن صلب الوظيفة العمومية.وافادت احدى العاملات بالمناولة من المشاركات في الوقفة الاحتجاجية ضياء هنشيري، في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت للمطالبة بتسوية وضعيتهن المهنية الهشة وانتدابهم صلب الوظيفة العمومية، مضيفة أن عدد العاملات المعنيات في المستشفى الجامعي الحسين بوزيان يبلغ 25 عاملة يشتغلن في مجال النظافة.وأضافت أنّ العاملات لم تتلقين اجورهن منذ حوالي 9 اشهر بالرغم من تلقي وعود لتسوية وضعيتهن، مشيرة إلى أن الغاية من التحرك الاحتجاجي إيصال اصواتهن إلى الجهات المعنية وحلحلة هذا الإشكال.يشار الى انه لم يتسن لصحفي "وات" الحصول على مزيد من المعطيات بهذا الخصوص من ادارة المستشفى على اعتبار ان تسوية وضعيتهن المهنية محل نظر وزارة الاشراف.