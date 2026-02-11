صناعة: تراجع طفيف في الإستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي بنسبة 2،12 بالمائة سنة 2025
سجّلت المشاريع المصرّح بها في القطاع الصناعي تراجعًا طفيفًا بنسبة 2,12 بالمائة خلال سنة 2025، لتبلغ قيمتها 2484,3 مليون دينار، مقارنة بسنة 2024، وفق معطيات صادرة الأربعاء عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
وبلغ عدد المشاريع المصرّح بها 3909 مشاريع خلال سنة 2025، من المنتظر أن توفّر 37 ألفًا و329 موطن شغل.
وسجّلت بعض القطاعات ارتفاعًا في الاستثمارات المصرّح بها، على غرار:
* الصناعات الغذائية بنسبة 8,4 بالمائة،
* الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 13,2 بالمائة،
* صناعات مواد البناء والسيراميك والزجاج بنسبة 21,4 بالمائة،
* صناعات الجلد والأحذية بنسبة 167,1 بالمائة.
وبلغت قيمة الاستثمارات المصرّح بها في إطار مشاريع جديدة 1044,4 مليون دينار سنة 2025، أي ما يعادل 42 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المصرّح بها خلال نفس السنة، في حين تعلّقت بقية الاستثمارات، والمقدّرة بـ 1439,9 مليون دينار، بمشاريع توسعة وتجديد معدات وغيرها.
وفي ما يخص الصناعات المخصّصة للتصدير بالكامل، فقد ارتفعت الاستثمارات من 470 مليون دينار سنة 2024 إلى 534,5 مليون دينار سنة 2025، بزيادة قدرها 13,7 بالمائة. في المقابل، تراجعت الاستثمارات في الصناعات الموجّهة للسوق المحلية بنسبة 5,7 بالمائة لتبلغ 1949,8 مليون دينار.
وشهدت سنة 2025 الإعلان عن 397 مشروعًا بمشاركة أجنبية، منها 244 مشروعًا بتمويل أجنبي بالكامل و153 مشروعًا بالشراكة، بقيمة إجمالية ناهزت 436,5 مليون دينار، مقابل 614,1 مليون دينار سنة 2024، أي بانخفاض قدره 28,9 بالمائة.
ومن المنتظر أن توفّر هذه المشاريع 10 آلاف موطن شغل، مقابل 18 ألفًا و724 موطن شغل سنة 2024، ما يمثّل تراجعًا بنسبة 46,6 بالمائة.
