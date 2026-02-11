Babnet   Latest update 16:28 Tunis

تونس - اليابان: أكثر من 630 ألف ياباني زاروا جناح تونس في المعرض العالمي "إكسبو 2025 أوساكا"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6832403fd61cf3.67567295_ljomenikpghfq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 11 Février 2026 - 16:28
      
زار أكثر من 630 ألف زائر ياباني الجناح الوطني في المعرض العالمي "إكسبو 2025 أوساكا"، الذي أُقيم من 13 أفريل إلى 13 أكتوبر 2025 بأوساكا في منطقة كانساي باليابان، وفق ما أفاد به، الإربعاء، المفوض العام لتونس في المعرض والرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين.

و أوضح بن حسين خلال جلسة اختام المشاركة التونسية في التظاهرة، المنعقدة، بدار المصدر، أن "مدة مرور" هؤلاء الزوار في الجناح التونسي كانت لافتة، حيث تجاوزت بالنسبة للعديد منهم 30 دقيقة، رغم أن هذا الفضاء مخصص عادة للزيارات السريعة.


وأضاف في هذا الصدد، أن الزوار اليابانيين تعرّفوا من خلال الجناح التونسي على خصوصيات تونس، التي أبرزت ثراء التراث الوطني الحضاري والتقليدي والثقافي للبلاد.


كما أكد بن حسين، أن العديد من الفعاليات الإقتصادية التي نُظمت على هامش "إكسبو أوساكا 2025"، مثل تثمين منتجات الجهات والمنتجات المحلية، وأسبوع السياحة التونسية (من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2025)، ستكون لها إنعكاسات على عديد المجالات سواء كانت الإقتصادية اوالإجتماعية اوالسياحية.

وأضاف المفوض العام لتونس، في السياق ذاته، أن عدة إتصالات أُجريت بين المتعاملين التونسيين ونظرائهم اليابانيين في عدة قطاعات، من بينها الطاقات المتجددة وإدارة المياه ومنتجات الجهات التونسية (زيت الزيتون والتمور).

وأشار إلى أن "وفدا يابانيا متواجد حاليا في تونس للعمل مع شباب تونسيين على تطوير وترويج منتجات الجهات".

كما ذكّر بن حسين، بأنه سيتم لاحقا تنظيم أنشطة متابعة ومنتديات وورشات عمل من قبل الغرفة التجارية والصناعية التونسية اليابانية والحكومة، لضمان متابعة النتائج المحققة خلال المشاركة التونسية في "إكسبو أوساكا 2025" وضمان نجاحها.

من جانبه، أكد رئيس الغرفة التجارية والصناعية التونسية اليابانية، ناصف بالخيرية، أن تونس مطالبة بتطوير شراكتها الإستراتيجية مع اليابان بشكل أكبر، مع توفير حوافز مهمة تأخذ بعين الإعتبار المنافسة.

وأدرف بالخيرية بالقول "إن تونس تمتلك مقومات جاذبة للمستثمرين اليابانيين لاسيما رأس المال البشري والخبرة في مجال الذكاء الإصطناعي والخدمات والتطبيقات الإعلامية".

وكان الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات قد أشار، في وقت سابق، إلى أن المشاركة التونسية في المعرض العالمي "أوساكا 2025" تهدف إلى تطوير شراكات رابح-رابح، وتثمين العرض التونسي من السلع والخدمات، وخلق فرص تجارية جديدة ومبادلات، إضافة إلى إستقطاب الإستثمارات في مجالات الإبتكار والعلوم والتكنولوجيا.

كما تهدف هذه الفعالية العالمية، وفق بن حسين، إلى الترويج للسياحة المحلية وتموقع تونس كمنصة مثالية لتسهيل نقل المعرفة والتكنولوجيا إلى دول إفريقية أخرى، بفضل موقعها الجغرافي الإستراتيجي.
Babnet

