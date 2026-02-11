الدفع عبر الجوال يقفز بـ81% في 2025 وتراجع قياسي للشيكات، وفق البنك المركزي

سجّلت عملياتتطوّرا لافتا بلغ نسبةخلال كامل سنة 2025، بحسب بيانات نشرهاحولوتعكس هذه النسبة تحوّلا جذريا في المشهد المالي الوطني خلال سنة 2025، تميّز بالانتقال المتسارع نحومقابل تراجع واضح لوسائل الدفع التقليدية، وفي مقدّمتهاوأفادت معطيات البنك المركزي أنّ الدفع عبر الهاتف الجوال سجّل نموا استثنائيا بنسبةمن حيث عدد العمليات، ليبلغ، بقيمة إجمالية ناهزت، مسجّلا زيادة بنسبةمقارنة بسنة 2024.وفي السياق ذاته، شهدت قيمة المدفوعات عبر المواقع التجارية النشطة على الإنترنت ارتفاعا بنسبةلتصل إلى، رغم تقلّص عدد هذه المواقع بنسبة(1005 مواقع)، وهو ما يشير إلى تركز المعاملات في منصات كبرى وتنامي الثقة فيفي المقابل، سجّلت منظومةتراجعا حادا في استخدام الشيكات، حيث انخفض عددها بنسبة، وتراجعت قيمتها بنسبةلتستقر في حدودكما فرضتنفسها كبديل في التبادلات التجارية، إذ ارتفع عدد الإصدارات بنسبةليبلغ، ونمت قيمتها بنسبةلتصل إلىوبالتوازي مع هذا التراجع، برزتكخيار رقمي أساسي، حيث نمت قيمتها بنسبةلتبلغ، ما يعكس تحوّلا في أنماط الدفع لدى المؤسسات والأفراد نحو وسائل أكثر سرعة وأمانا.وعلى صعيد، بلغ عدد البطاقات المتداولة في السوق التونسيةبنهاية سنة 2025، بزيادة قدرها، فيما سجّلت عمليات الدفع عبر أجهزة الطرفيات الإلكترونية () نموا بنسبةمن حيث القيمة لتصل إلى نحوأما على مستوى نظام التسوية الإجمالية الحينية ()، الذي يؤمّن التحويلات الكبرى بين البنوك، فقد سجّل تطوّرا بنسبةمن حيث المبالغ المتداولة، لتبلغمقابلخلال سنة 2024.