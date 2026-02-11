إعفاء رئيسة ديوان وزير الشؤون الاجتماعية من مهممها

تم إعفاء رئيسة ديوان وزير الشؤون الاجتماعية، القاضية من الرتبة الثالثة، فاتن السبعي، من مهامها، بمقتضى الأمر عدد 17 لسنة 2026 المؤرخ في 9 فيفري 2026، المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 17، الصادر أمس الثلاثاء.كما تمّ، بمقتضى الأمر عدد 18 لسنة 2026 المؤرخ في 9 فيفري الجاري، إنهاء مهام فاتن السبعي بصفة مكلّفة بمأمورية بديوان وزير الشؤون الاجتماعية.ويذكر أن القاضية فاتن السبعي قد تمت تسميتها رئيسة لديوان وزير الشؤون الاجتماعية ابتداء من 23 جوان 2025 بموجب الأمر عدد 382 لسنة 2025 المؤرخ في 28 جويلية 2025، كما تمّ تكليفها بمأمورية بديوان الوزير بداية من 1 فيفري 2025 بمقتضى الأمر 383 لسنة 2025 .