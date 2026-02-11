Babnet   Latest update 13:38 Tunis

إعفاء رئيسة ديوان وزير الشؤون الاجتماعية من مهممها

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62be99c4322f49.59396555_mkpgjhqfielon.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 11 Février 2026 - 13:23 قراءة: 0 د, 32 ث
      
تم إعفاء رئيسة ديوان وزير الشؤون الاجتماعية، القاضية من الرتبة الثالثة، فاتن السبعي، من مهامها، بمقتضى الأمر عدد 17 لسنة 2026 المؤرخ في 9 فيفري 2026، المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 17، الصادر أمس الثلاثاء.

كما تمّ، بمقتضى الأمر عدد 18 لسنة 2026 المؤرخ في 9 فيفري الجاري، إنهاء مهام فاتن السبعي بصفة مكلّفة بمأمورية بديوان وزير الشؤون الاجتماعية.


ويذكر أن القاضية فاتن السبعي قد تمت تسميتها رئيسة لديوان وزير الشؤون الاجتماعية ابتداء من 23 جوان 2025 بموجب الأمر عدد 382 لسنة 2025 المؤرخ في 28 جويلية 2025، كما تمّ تكليفها بمأمورية بديوان الوزير بداية من 1 فيفري 2025 بمقتضى الأمر 383 لسنة 2025 .
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323475

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 11 فيفري 2026 | 23 شعبان 1447
يومان فقط وتنتهي العزارة
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:25
17:57
15:31
12:40
07:12
05:45
يومان فقط وتنتهي العزارة
الرطــوبة:
% 63
Babnet
Babnet19°
19° Babnet
الــرياح:
7.2 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-14
19°-13
20°-12
18°-11
12°-10
  • Avoirs en devises 25763,5
  • (10/02)
  • Jours d'importation 109
  • 1 € = 3,38381 DT
  • (10/02)
  • 1 $ = 2,85817 DT
  • Solde Compte du Trésor     (10/02)     1282,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (10/02)   27434 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:38 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>