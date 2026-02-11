جامعة صفاقس توقع اتفاقية للتعاون الاكاديمي مع معهد الاعلامية والبرمجة والتحليل بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقعت، جامعة صفاقس، اتفاقية اطار للتعاون الاكاديمي مع، معهد الاعلامية والبرمجة والتحليل بجمهورية الكونغو الديمقراطية.وأوردت الجامعة بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن هذه الشراكة تفتح آفاقا جديدة أمام الطلبة والاطارات التربوية من خلال تبادل طلابي يثري التجربة التعليمية ويعزز الانفتاح الثقافي اضافة الى مشاريع بحثية مشتركة في مجالات الاعلامية والبرمجة والذكاء الاصطناعي.كما ستعزز هذه الاتفاقية التعاون "جنوب–جنوب" من خلال بناء جسور المعرفة بين الجمهوية التونسية وجمهورية الكونغو الديمقراطية.وتعد هذه الاتفاقية خطوة جديدة نحو تعزيز مكانة جامعة صفاقس كوجهة أكاديمية رائدة في إفريقيا، وفق ذات المصدر.