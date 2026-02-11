La BCT maintient son taux directeur à 7,00 %

Conjoncture internationale





Inflation en Tunisie



Secteur extérieur et réserves



Décision de politique monétaire



Selon un communiqué de presse publié à l’issue de sa réunion tenue le 11 février 2026, le Conseil d’Administration de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) a décidé de maintenir le taux directeur inchangé àLe Conseil a examiné l’évolution récente de la conjoncture économique et financière aux niveaux international et national, ainsi que la dynamique de l’inflation.À l’échelle internationale, l’inflation a poursuivi sa modération en janvier 2026, malgré un redressement lent des prix des principaux produits de base et matières premières. Dans ce contexte, les banques centrales des grandes économies ont opté pour le statu quo lors de leurs dernières réunions de politique monétaire, en raison des incertitudes entourant les politiques commerciales et les perspectives d’évolution des prix.Au plan national, l’inflation s’est repliée àen janvier 2026, après s’être stabilisée àdurant les trois mois précédents.Cette évolution s’explique par :* Le ralentissement de l’inflation des produits à prix administrés, revenue àcontreen décembre 2025, dans un contexte marqué par le maintien du gel de la plupart des prix administrés.* La décélération des prix des produits alimentaires frais, dont la progression est passée de, grâce à l’amélioration de l’offre de plusieurs produits.En revanche, l’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires frais et produits à prix administrés) a poursuivi sa progression graduelle, passant deen septembre 2025 àen janvier 2026, en lien notamment avec l’atténuation de l’effet de base lié à la contraction des prix de l’huile d’olive enregistrée en 2025.L’année 2025 s’est soldée par un déficit courant de, soit, contre(1,6 % du PIB) en 2024.Ce creusement s’explique par l’aggravation du déficit commercial, partiellement compensée par l’amélioration des revenus du travail et des recettes touristiques.Les réserves en devises ont atteintau 10 février 2026, représentant, contre(102 jours d’importation) un an auparavant.À l’issue de ses délibérations, le Conseil d’Administration estime nécessaire de poursuivre le soutien au processus de désinflation afin de ramener l’inflation vers sa moyenne de long terme.En conséquence, il a décidé de