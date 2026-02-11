La BCT maintient son taux directeur à 7,00 %
Selon un communiqué de presse publié à l’issue de sa réunion tenue le 11 février 2026, le Conseil d’Administration de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) a décidé de maintenir le taux directeur inchangé à 7,00 %.
Conjoncture internationaleLe Conseil a examiné l’évolution récente de la conjoncture économique et financière aux niveaux international et national, ainsi que la dynamique de l’inflation.
À l’échelle internationale, l’inflation a poursuivi sa modération en janvier 2026, malgré un redressement lent des prix des principaux produits de base et matières premières. Dans ce contexte, les banques centrales des grandes économies ont opté pour le statu quo lors de leurs dernières réunions de politique monétaire, en raison des incertitudes entourant les politiques commerciales et les perspectives d’évolution des prix.
Inflation en TunisieAu plan national, l’inflation s’est repliée à 4,8 % en janvier 2026, après s’être stabilisée à 4,9 % durant les trois mois précédents.
Cette évolution s’explique par :
* Le ralentissement de l’inflation des produits à prix administrés, revenue à 0,6 % contre 0,8 % en décembre 2025, dans un contexte marqué par le maintien du gel de la plupart des prix administrés.
* La décélération des prix des produits alimentaires frais, dont la progression est passée de 11,2 % à 10,3 %, grâce à l’amélioration de l’offre de plusieurs produits.
En revanche, l’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires frais et produits à prix administrés) a poursuivi sa progression graduelle, passant de 4,3 % en septembre 2025 à 4,9 % en janvier 2026, en lien notamment avec l’atténuation de l’effet de base lié à la contraction des prix de l’huile d’olive enregistrée en 2025.
Secteur extérieur et réservesL’année 2025 s’est soldée par un déficit courant de 4.350 MDT, soit 2,5 % du PIB, contre 2.576 MDT (1,6 % du PIB) en 2024.
Ce creusement s’explique par l’aggravation du déficit commercial, partiellement compensée par l’amélioration des revenus du travail et des recettes touristiques.
Les réserves en devises ont atteint 25,8 milliards de dinars au 10 février 2026, représentant 109 jours d’importation, contre 23,3 milliards de dinars (102 jours d’importation) un an auparavant.
Décision de politique monétaireÀ l’issue de ses délibérations, le Conseil d’Administration estime nécessaire de poursuivre le soutien au processus de désinflation afin de ramener l’inflation vers sa moyenne de long terme.
En conséquence, il a décidé de maintenir le taux directeur de la Banque Centrale de Tunisie à 7,00 %.
