تعزيز مقاربة “الصحة الواحدة” بين تونس ومؤسسة ميريو الفرنسية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/698c193288e3b4.15727869_enjloqpkgmhfi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 11 Février 2026 - 06:01
      
أكد رئيس مؤسسة "ميريو"، آلان ميريو، لدى لقائه وزير الصحّة مصطفى الفرجاني يوم الثلاثاء، التزام المؤسسة بمواصلة دعم تونس ضمن مقاربة الصحة الواحدة (One Health)، بهدف تطوير التشخيص والمراقبة الوبائية والعمل على جعل تونس مرجعا إقليميا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إطار دعم الشراكة مع المؤسسات الصحية التونسية.

وتمّ خلال اللقاء، حسب بلاغ لوزارة الصحة، استعراض مساهمة المؤسسة في تعزيز الميكروبيولوجيا وتجهيز مخابر السلامة الحيوية P3 الضرورية لرصد الأوبئة وتدعيم الأمن الصحي الوطني.


وتضمّن برنامج زيارة ممثلي المؤسسة لمعهد باستور تونس لمتابعة تقدم المشاريع المشتركة، إلى جانب بحث آفاق التعاون في التكنولوجيات الحيوية، وخاصة إنتاج الأدوية الجنيسة والبدائل الحيوية (Biosimilars)، وصناعة التلاقيح خاصة التلاقيح ضد داء الكلب واللشمانيوز، بما يعزّز السيادة الدوائية ويطوّر البحث العلمي والوقاية ويُحسّن الخدمات الصحيّة للمواطن، حسب البلاغ.


يشار الى أن مؤسسة ميريو أنشأت سنة 1967 على يد الدكتور شارل ميريو. وتم الاعتراف بها كمنظمة ذات منفعة عامة سنة 1976.

وتتمثل مهمتها في المساهمة في الصحة العالمية من خلال تعزيز القدرات المحلية في البلدان النامية للحدّ من تأثير الأمراض الوبائية والامراض المعدية على السكان.
