سياحة طبيّة واستشفائية: تونس "نموذج افريقي" مؤهل لتصدير خبراته في مجال ملائم للتعاون جنوب-جنوب

(من مبعوثة "وات" نادية عطية)- "تضاهي الخدمات الصحيّة التي تقدمها المصحّات الخاصة في تونس، تلك التّي نجدها بالبلدان الأوروبيّة، وبلدان أمريكا الشمالية"، وفق ما أقر به الرئيس المدير العام لمصحّة خاصّة بأبيدجان، أنطونيوني كارل باسط، خلال ندوة حول "السياحة الطبيّة والاستشفائية: نموذج افريقي؟"، انتظمت، الجمعة، بالعاصمة الاقتصادية للكوت ديفوار.وأضاف المسؤول الايفواري، "أن المصحات الخاصّة في تونس ، سواء الشاملة أوتلك المختصّة في مجالات معيّنة، تعزز فرص تطوّر السياحة الطبيّة والاستشفائية في البلاد"، معتبرا أن تونس بإمكانها تصدير خبراتها في هذا المجال إلى بقيّة البلدان الإفريقية.وفي تدخله خلال هذه الندوة التي تنتظم في إطارالصالون الأول للصناعات التقليدية والسياحة التونسي الايفواري، في أبيدجان من 5 إلى 8 فيفري 2026، قال رئيس الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية، حسام بن عزوز، أن الوقت حان "لكسر حاجز الشك والاعتراف بأن الخدمات الصحية المتوفرة في تونس هي بالجودة ذاتها المقدمة في البلدان المتقدمة".وأضاف "إن السياحة التونسية الطبية والاستشفائية التي تتعزز اليوم بإطار طبي وشبه طبي جد كفء وبتكوين وطني معترف به دوليا، تطرح افاقا هامة للتعاون جنوب - جنوب"، خاصّة مع توفر بنية تحتية سياحية ملائمة.يذكر أن السياحة الصحية في تونس تشهد نموا متواصلا مدعومة بارتفاع الإقبال على خدمات الاستشفاء والعلاج، لا سيما الاستشفاء بالمياه المعدنية والبحرية.وتشير تقارير مستندة إلى وزارة الصحة التونسية، أن حوالي 500 ألف مريض أجنبي تلقوا خدمات صحية في تونس سنة 2024، منهم من استشفوا في المصحات والمستشفيات واخرون تلقوا علاجات طبية مختلفة.لكن هذا الرقم ليس سوى جزء من إجمالي الوافدين على تونس من اجل خدمات الصحة العلاجية. وقد بلغ عدد الوافدين سنة 2025 على مراكز الاستشفاء بالمياه في تونس، 7 ملايين شخص موزعين على 490 مركز بين محطات استشفائية وحمّامات معدنية ومراكز استشفاء بمياه البحر والمياه العذبة، وفق معطيات لوزارة الصحة، تفيد بأن مراكز الاستشفاء تسجل نسبة نمو تقدر ب5 بالمائة.هذه الإحصائيات تعزز مكانة تونس كوجهة إقليمية في مجال السياحة الصحية والعلاج الطبي، لا سيما لزوار من دول الجوار ودول أفريقية وأوروبية، يبحثون عن خدمات طبية متخصصة بتكاليف منافسة وجودة مقبولة.وتشمل الاختصاصات التي يتوافد عليها طالبوا الخدمات الصحية ، طب العيون والأسنان وطب التوليد وكذلك الجراحات التجميلية وغيرها، بالنظر إلى جودتها العالية وكلفتها الأقل مقارنة بأوروبا.وترتبط السياحة الصحية في تونس غالباً بالتجربة السياحية الشاملة، فالعديد من المرضى الذين يأتون للعلاج يستفيدون من مناخ البحر والمنتجعات السياحية بعد العلاج والخدمات السياحية المختلفة التي توفرها البلاد.